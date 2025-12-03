Dražen Lalić: Anušić je uvrijedio mene i moje prijatelje!

"Ministar obrane da me tako uvrijedi, mene i moje prijatelje, da smo mi antihrvati i da smo mi za Jugoslaviju. Gledajte me u oči moje smeđe, ne samo što sam za Hrvatsku, nego bi sad u 65. godini života uzeo mašinku u ruke i borio se. Što ako se našem premijeru nešto dogodi, tko bi bio premijer, ja bih se kladio na Anušića. Ja sam zabrinut za izgled i zdravlje našeg premijera, što ako on više ne bude mogao obnašati svoju dužnost, hoće li Anušić biti premijer, koji je na Thompsonu koncertu uzvikivao "za dom spremni"? Ili je neupućen ili ima agendu koja nije demokratska", istaknuo je Lalić.