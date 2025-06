Anušić komentirao prometnu nesreću: Želim brz oporavak ozlijeđenima

Prema podacima policije, 35-godišnji vozač upravljao je službenim vozilom s uključenim svjetlosnim i zvučnim signalima, a kretao se Ilicom prema jugoistoku. Kada je stigao do raskrižja, najprije je zaustavio vozilo ispred crvenog svjetla, no potom je, unatoč i dalje upaljenom crvenom, nastavio vožnju kroz raskrižje, i to s uključenim rotirkama.