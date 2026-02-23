Anušić odgovorio Milanoviću: Razvijat ćemo suradnju s Državom Izrael u korist naših Oružanih snaga

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić sastao se danas u Tel Avivu s izraelskim ministrom obrane Israelom Katzom u sklopu službenog posjeta Izraelu.
Glavna tema sastanka bila je jačanje suradnje obrambenih industrija, s naglaskom na izraelski sustav aktivne samozaštite Trophy kojim će biti opremljeni novi tenkovi Leopard 2A8 Hrvatske vojske, priopćeno je iz Ministarstva obrane.
Anušić se oglasio nakon što je predsjednik Zoran Milanović na Facebooku poručio Anušiću da je još u svibnju prošle godine zapovjedio je prekid svake suradnje OSRH s izraelskom vojskom te je još jednom pozvao Vladu da obustavi trgovinu oružjem i vojnom opremom s Izraelom.
Poručio je da pripadnici OSRH neće sudjelovati u provedbi bilo kakvih sporazuma s izraelskom vojskom ili vojnom industrijom te upozorio da bi takvi dogovori bili neprovedivi i štetni za Hrvatsku.
Jačanje obrambene suradnje
Anušić je izrazio zadovoljstvo zbog brze procedure odobrenja izvoza ključne opreme za 44 tenka Leopard kojima se modernizira Hrvatska vojska. "Zahvalio sam ministru Katzu na izvoznoj licenci za sustav aktivne samozaštite Trophy, Ministarstvo obrane Izraela tu je suglasnost izdalo u najkraćem roku", izjavio je Anušić. Istaknuo je kako Hrvatska želi snažniju suradnju na razini ministarstava, ali i između tvrtki.
"Izraelskom ministru obrane predstavio sam potencijale hrvatske obrambene industrije koja nije velika, ali je izuzetno tehnološki napredna i inovativna. Vlada i Ministarstvo obrane osnažuju hrvatsku obrambenu industriju i želimo je promovirati izvan granica Hrvatske", poručio je ministar.
Hrvatska podupire pravo Izraela na samoobranu
Ministri su razgovarali i o sigurnosnoj situaciji na Bliskom istoku te na jugoistoku Europe. Anušić je ponovio stav Hrvatske o dosljednoj potpori pravu Izraela na samoobranu te osudi djelovanja Hamasa i Irana.
Odgovor Milanoviću
Anušić je, očito odgovarajući na Milanovićevu objavu, naglasio kako je posjet organiziran na razini ministarstava te da u izaslanstvu nema predstavnika Oružanih snaga.
"Predstavnici Oružanih snaga RH nisu s nama u posjetu Izraelu niti su sudionici ovih sastanaka. Vlada RH i ja kao ministar obrane nećemo zanemariti nego ćemo razvijati suradnju s Državom Izrael u korist naših Oružanih snaga", rekao je. Tijekom dana ministru su u kompleksu Kirya predstavljene i tvrtke izraelske obrambene industrije.
Trećeg dana posjeta, sutra, ministar Anušić posjetit će Memorijalni centar Yad Vashem posvećen žrtvama Holokausta i odati počast stradalima u Drugom svjetskom ratu.
