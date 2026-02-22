Analitičari: "DP i Dabro sami su potencirali bavljenje prošlošću, pa je Dabru i vlastita prošlost sustigla"

- Mislim da je upotreba krvnih zrnaca u politici zabranjena svakome i u svakoj situaciji i mislim da bi o tome Dabro prvi morao voditi računa – kaže Mirko Galić, dodajući kako nikada ne bi uzeo kao argument protiv njega to što mu je majka Srpkinja. – Ali bih uzeo kao argument to što on veliča i poziva se na Antu Pavelića. Njegova je majka mogla biti i Srpkinja i Slovakinja i Francuskinja i Njemica, i to je potpuno nevažan podatak. Važan je podatak da Dabro živi u današnjem vremenu i da se ostavi prošlosti, a Pavelić je teška hrvatska prošlost koju treba jednostavno ostaviti da počiva. Ja bih na miru ostavio i Dabrinu majku, što god da je bila, a više bih se bavio njegovim političkim ocem kojeg toliko slavi – smatra Mirko Galić, a piše Večernji.