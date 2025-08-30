"Audioknjige nisu prolazni trend: U Skandinaviji ih se godišnje objavi više nego fizičkih knjiga"

"Audioknjigama raste popularnost već dugo, a recentno i kod nas u Hrvatskoj. Kolegica Lana Deban i ja smo zakoračile prije 8 godina u ovu kulturu, obje dolazimo s radija i obje smo godinama na radiju proizvodile drame, dokumentarce i slične sadržaje. Tada nam se učinilo da postoji potreba za snimanjem audioknjiga na hrvatskom jeziku, i same smo osvijestile koliko je lakše u današnjem načinu života tako konzumirati knjigu, kada nemamo možda svaki dan vrijeme za čitanje knjige ali možemo slušati dobro i bogato produciranu audioknjigu dok radimo nešto drugo."