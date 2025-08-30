Ljubica Letinić
"Audioknjige nisu prolazni trend: U Skandinaviji ih se godišnje objavi više nego fizičkih knjiga"
Gošća Novog dana bila je Ljubica Letinić iz izdavačke kuće book&zvook, jedine izdavačke kuće u Hrvatskoj koja objavljuje i distribuira audioknjige.
"Audioknjigama raste popularnost već dugo, a recentno i kod nas u Hrvatskoj. Kolegica Lana Deban i ja smo zakoračile prije 8 godina u ovu kulturu, obje dolazimo s radija i obje smo godinama na radiju proizvodile drame, dokumentarce i slične sadržaje. Tada nam se učinilo da postoji potreba za snimanjem audioknjiga na hrvatskom jeziku, i same smo osvijestile koliko je lakše u današnjem načinu života tako konzumirati knjigu, kada nemamo možda svaki dan vrijeme za čitanje knjige ali možemo slušati dobro i bogato produciranu audioknjigu dok radimo nešto drugo."
"Počele smo 2018. godine s prvim naslovima, shvatile smo odmah da moramo izgraditi vlastitu tehnologiju pa smo 2019. napisale i svoj kod i stvorile prvu audioknjižaru book&zvook", objašnjava Ljubica Letinić.
U inozemstvu već jako dugo raste popularnost audioknjiga
"Pomalo se poklapa s pojavom podcasta i shvaćanjem da se zvuk može slušati i dok radimo nešto drugo, pasivno. No zvuk nije samo informacija, zvuk može aktivirati neko sjećanje, prenosi atmosferu - čak bih rekla da se ovime vraćamo u neku prirodnu tehnologiju jer prvotno su ljudi priče slušali."
"Samo u Skandinaviji se prošle godine objavilo više audioknjiga nego fizičkih, to nije prolazni trend za neke tamo ljude koji ne vole čitati, to zahvaća i manje jezike i ne skrivam ponos da smo to i mi uspjeli napraviti za naš jezik, jer vjerujem da bi se to već dogodilo od nekoga izvana koji bi htio ući na naše tržište", dodaje Letinić.
Nude knjige domaćih autora na engleskom jeziku:
"Kad shvatite da možete nositi knjigu u mobitelu pomislile smo da će biti korisno i za naše pisce i našu produkciju da im se pruži globalna prisutnost, tako da smo imale cijelo ljeto i kampanju 'Slušaj Hrvatsku', kako bismo stranim turistima omogućili da urone dublje u našu kulturu i običaje", objasnila je.
Kako izgleda produkcija audioknjige, koji glumci te poznate ličnosti sudjeluju u njihovoj produkciji te kako na sve reagiraju institucije koje se bave obrazovanjem i kulturom, pogledajte u videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
