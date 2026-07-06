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Austrijski mediji upozorili turiste koji dolaze u Hrvatsku na more: Sve ih je više...
Austrijski mediji upozorili su svoje građane koji ljetuju na hrvatskoj obali na prisutnost invazivne i otrovne vrste ribe koja se posljednjih mjeseci sve češće bilježi u Jadranskom moru.
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Heute prenosi da se vatrenjača, poznata i kao riba lav, ubrzano širi Jadranom te predstavlja prijetnju morskom ekosustavu uz hrvatsku obalu. Pozivajući se na upozorenja morskih biologa, navodi da se ova invazivna vrsta, koja potječe iz Indo-pacifika i Crvenog mora, sve češće opaža duž hrvatske obale.
Prema stručnjacima, broj zabilježenih opažanja posljednjih se mjeseci osjetno povećao, posebno u južnom dijelu Jadrana, a očekuje se da će se vrsta uskoro proširiti i prema sjevernijim područjima.
Jedan od razloga njezina brzog širenja jest činjenica da u Jadranskom moru gotovo nema prirodnih neprijatelja. Zbog toga se može neometano razmnožavati, a hraneći se sitnim ribama i rakovima dodatno ugrožava autohtone vrste te narušava prirodnu ravnotežu morskog ekosustava.
Posebnu opasnost predstavljaju njezine duge bodlje na leđnim, trbušnim i prsnim perajama koje sadrže otrov. Ubod izaziva vrlo snažnu bol, zbog čega se kupačima, roniocima i ribarima savjetuje da joj se ne približavaju.
Ako je ulove, preporučuje se rukovanje isključivo uz zaštitne rukavice ili drugu odgovarajuću zaštitnu opremu.
Institut za oceanografiju i ribarstvo ranije je pozvao građane da prijave svako opažanje ili ulov vatrenjače. Takvi podaci važni su za praćenje širenja populacije i planiranje mjera kojima bi se ograničilo njezino daljnje širenje. Iako su njezine bodlje otrovne, meso vatrenjače jestivo je te se u pojedinim mediteranskim zemljama smatra delikatesom. Zbog toga stručnjaci preporučuju ciljani izlov kao jednu od mjera za usporavanje širenja ove invazivne vrste.
Osim vatrenjače, znanstvenici upozoravaju i na sve veću prisutnost srebrnoprugaste napuhače, još jedne invazivne i otrovne vrste koja se posljednjih godina širi Sredozemnim morem.
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