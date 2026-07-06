Austrijski mediji upozorili turiste koji dolaze u Hrvatsku na more: Sve ih je više...

Institut za oceanografiju i ribarstvo ranije je pozvao građane da prijave svako opažanje ili ulov vatrenjače. Takvi podaci važni su za praćenje širenja populacije i planiranje mjera kojima bi se ograničilo njezino daljnje širenje. Iako su njezine bodlje otrovne, meso vatrenjače jestivo je te se u pojedinim mediteranskim zemljama smatra delikatesom. Zbog toga stručnjaci preporučuju ciljani izlov kao jednu od mjera za usporavanje širenja ove invazivne vrste.