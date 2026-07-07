RUŠENJE MITOVA
Na koliko stupnjeva postaviti klimu u automobilu? Stručnjaci otkrili neočekivan trik za brže hlađenje
Ljetne vrućine ponovno su zahvatile velik dio Europe, a temperature u pojedinim dijelovima Hrvatske prelaze 35, pa i 40 Celzijevih stupnjeva. Nakon ulaska u automobil koji je satima bio na suncu, mnogi instinktivno posegnu za klima-uređajem i pokušavaju što prije rashladiti unutrašnjost. No stručnjaci upozoravaju da većina vozača pritom radi istu pogrešku.
Iako se često preporučuje da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne bude veća od pet do osam stupnjeva kako bi se izbjegao toplinski šok, to ne znači da klima u automobilu odmah treba biti postavljena na 25 ili 26 stupnjeva.
Inženjeri američke organizacije Consumer Reports smatraju da se vozači uopće ne bi trebali previše opterećivati odabranom temperaturom pri ulasku u pregrijani automobil. Njihov savjet je jednostavan – klimu odmah postaviti na najnižu moguću temperaturu.
Prvo otvorite prozore
Prije nego što zatvorite prozore i prepustite posao klima-uređaju, stručnjaci preporučuju da nakon pokretanja automobila otvorite sve prozore na desetak do dvadesetak sekundi. Time će iz kabine izaći izrazito zagrijani zrak, koji je često znatno topliji od vanjskog.
Tek nakon toga zatvorite prozore i uključite klimu na najhladniju postavku. Kod automobila s ručnom klimom to znači okretanje regulatora do kraja prema plavom području, dok se kod automatske klime jednostavno odabire najniža temperatura, piše portal Automobiliona.
Zanimljivo je da preporučuju i slabiji rad ventilatora. Naime, klima-uređaj tada učinkovitije uklanja vlagu iz zraka, što pridonosi bržem osjećaju hlađenja, a pritom može smanjiti i potrošnju goriva.
Zašto niža temperatura ne znači veću potrošnju?
Prema objašnjenju stručnjaka, zrak koji proizvodi klima-uređaj ionako se hladi na vrlo nisku temperaturu, oko tri Celzijeva stupnja. Ako vozač odmah postavi višu željenu temperaturu, sustav dio već ohlađenog zraka ponovno zagrijava, što zahtijeva dodatnu energiju.
Zbog toga u početnoj fazi hlađenja nema koristi od postavljanja više temperature.
Klima bolje radi tijekom vožnje
Stručnjaci ističu i da klima-uređaj postiže najveću učinkovitost dok je automobil u pokretu. Razlog je jednostavan – pri višim okretajima motora kompresor klima-uređaja radi učinkovitije, pa se unutrašnjost brže hladi.
Zbog toga ne preporučuju ostavljati automobil da dugo radi u mjestu kako bi se rashladio prije polaska.
Kad isključiti recirkulaciju
Ako na stražnjim sjedalima vozite putnike, korisno je isključiti način rada s recirkulacijom zraka. U suprotnom se rashlađeni zrak uglavnom zadržava u prednjem dijelu kabine, dok straga može ostati toplije i zagušljivije.
Kod novijih automobila preporučuje se i privremeno isključivanje sustava Start/Stop tijekom velikih vrućina. Na nekim modelima gašenje motora na semaforima zaustavlja i rad kompresora klima-uređaja pa se tijekom stajanja brzo osjeti pad učinkovitosti hlađenja.
Ne zaboravite održavanje
Za dobar rad klima-uređaja važan je i redovito održavan filtar kabine. Zaprljani filtar smanjuje protok zraka i otežava hlađenje unutrašnjosti.
U većini modernih automobila nalazi se iza pretinca za rukavice i može se zamijeniti bez većih poteškoća, a novi filtri dostupni su u gotovo svim trgovinama autodijelovima. Redovita zamjena ne samo da poboljšava rad klime nego pridonosi i kvaliteti zraka u kabini.
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