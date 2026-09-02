Auto se zabio u gradilište u Vukovarskoj, policajci ostali u šoku kada su shvatili tko je za volanom

Dolaskom istočnije od raskrižja s Ulicom Florijana Andrašeca, gdje se obavljaju radovi na navedenom kolniku koji su uredno označeni prometnom signalizacijom, nije prilagodila brzinu kretanja vozila iz kojeg razloga nije pravovremeno zaustavila vozilo kada to konkretni uvjeti zahtijevaju, poručili su iz zagrebačke policije.