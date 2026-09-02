PU zagrebačka
Auto se zabio u gradilište u Vukovarskoj, policajci ostali u šoku kada su shvatili tko je za volanom
U subotu, 29. kolovoza 2026. godine oko 20.25 sati, policijska službenica Policijske uprave zagrebačke, van službe, pod utjecajem alkohola, upravljala je privatnim osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, a kretala se Ulicom grada Vukovara u smjeru zapada.
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Dolaskom istočnije od raskrižja s Ulicom Florijana Andrašeca, gdje se obavljaju radovi na navedenom kolniku koji su uredno označeni prometnom signalizacijom, nije prilagodila brzinu kretanja vozila iz kojeg razloga nije pravovremeno zaustavila vozilo kada to konkretni uvjeti zahtijevaju, poručili su iz zagrebačke policije.
Potom je naletjela na privremenu postavljenu prometnu signalizaciju te u nastavku kretanja i na dio radnog stroja (bager), a koji se nalazio parkiran na dijelu kolnika u rekonstrukciji, dodaje se.
U prometnoj nesreći nastala je materijalna šteta. Na mjestu događaja obavljen je očevid. Vozačica je uhićena te nakon otrježnjenja, sljedeći dan dovedena na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.
Na sudu proglašena je krivom za počinjene prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Izrečena joj je novčana kazna od 1.710 eura te zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od dva mjeseca.
Protiv policijske službenice zbog postojanja osnovane sumnje da je u opisanom događaju svojim postupkom počinila težu povredu službene dužnosti, bit će podnijeti zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka zbog počinjene teže povrede službene dužnosti, stoji u priopćenju PU zagrebačke.
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