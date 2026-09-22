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Vasilj za N1 prvi put otkrio kako će izgledati prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću
U srijedu počinju radovi na privremenom prekrivanju zakopanog dijela otpada u Gospiću. Član Uprave Kostak grupe Marin Vasilj u razgovoru s reporterkom N1 Katarinom Plantak prvi je put detaljno otkrio kako će izgledati radovi, kojim će se fazama izvoditi i koliko bi trebali trajati.
„Sutra kreće uvođenje u posao. Ugovor je potpisan, sva dokumentacija je prikupljena i krećemo s građevinskim radovima privremenog prekrivanja lokacije“, rekao je Vasilj za N1.
Na teren će prvog dana izaći izvođač, Fond te stručni projektantski nadzor.
„Sutra je službeno uvođenje u posao s Fondom, bit će i stručni projektantski nadzor. Prvo s čime krećemo je iskop po obodu tijela odlagališta“, rekao je Vasilj.
Objasnio je i kako će izgledati prvi građevinski zahvati.
„Iz tog iskopa formira se obodni sidreni kanal jer se moraju formirati nagibi, s obzirom na to da je sada riječ o ravnoj plohi. Nakon toga, u završnoj fazi ide prekrivanje vodonepropusnom geomembranom“, rekao je.
Prema ugovoru, rok za završetak radova je 30 dana.
„Sukladno ugovoru i našem terminskom planu, treba nam 30 dana. Rok je 23. listopada“, rekao je Vasilj.
Vrijeme može utjecati na dinamiku radova
Ipak, upozorava da na dinamiku radova mogu utjecati vremenski uvjeti.
„Moram naglasiti da se radovi izvode na otvorenom području i ovisimo o vremenskim uvjetima. To eventualno može utjecati na radove, a posebno na završnu fazu u kojoj imamo vodonepropusnu membranu koja dolazi u rolama, a završni spojevi se vare“, objasnio je.
Ako u tom razdoblju krene kiša, radovi na membrani neće se moći izvoditi.
„Tako je, tada to neće biti moguće. Folija ima svoj tehnološki postupak ugradnje i ovisimo o vremenu“, rekao je Vasilj.
Nije samo kiša potencijalni problem.
„Ovisno o tome u kojem periodu krenu padati kiše, to može utjecati na dinamiku. Osim kiše, i brzina vjetra nam može utjecati na radove. Radi se na otvorenom prostoru i može doći do produženja, ali dat ćemo sve od sebe“, rekao je.
Na lokaciji bi u pojedinim fazama trebalo biti do deset radnika.
„Ovisno o terminskom planu, u određenom periodu bit će više ljudi na terenu, u određenom manje, ali negdje do deset ljudi bit će na gradilištu“, rekao je Vasilj.
Membrana otporna na vodu, plinove i kemikalije
Zakopani dio otpada u završnoj će se fazi prekriti vodonepropusnom geomembranom od armiranog polietilena.
„Radi se o vodonepropusnoj geomembrani, odnosno armiranom polietilenu. Ona ima svoja svojstva, otporna je na prodor plinova, vode i kemikalija, ima vlačnu čvrstoću i istezanje. Sve je propisano njezinim tehničkim listom“, objasnio je Vasilj.
Točan proizvod koji će biti korišten zasad nije želio navesti jer materijal prvo mora proći postupak odobrenja.
„U nekoj sljedećoj fazi mogu reći o kojoj se točno foliji radi, nakon što prođe cijeli postupak nominacije. Mi taj materijal nominiramo prema nadzoru, nadzor ga odobrava i onda ide ugradnja“, rekao je.
Sama ugradnja membrane bit će jedan od najduljih pojedinačnih dijelova radova.
„Ugradnja folije traje od 12 do 15 dana“, rekao je Vasilj za N1.
Radovi koji počinju sutra odnose se na privremeno prekrivanje zakopanog otpada, odnosno zaštitnu mjeru kojom se taj dio lokacije treba zaštititi od oborinskih voda i drugih vanjskih utjecaja.
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