Merzova dilema: Prekrojiti njemačke reforme ili pasti braneći ih?

„Naša je zemlja u doista teškoj situaciji i vrlo pažljivo razmatram sve mogućnosti“, rekla je u ponedjeljak njemačkoj javnoj televiziji. „Ne vidim kako bi zamjena čelnika doista donijela promjenu, osim ako postoji drugi kandidat. Ni njega ne vidim. U tom smislu sada moramo surađivati s kancelarom — kao vlada s jedne strane i kao stranka s druge — te razgovarati o tome kako ponovno zadobiti veće prihvaćanje i vjerodostojnost među građanima.“