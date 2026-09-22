težak izbor
Merzova dilema: Prekrojiti njemačke reforme ili pasti braneći ih?
Njemački kancelar Friedrich Merz suočen je s teškim izborom: preoblikovati nepopularni reformski program na koji je stavio svoj kancelarski mandat — ili riskirati politički pad braneći ga.
Dan nakon najgoreg izbornog poraza svojih konzervativaca u poslijeratnoj njemačkoj povijesti i druge pobjede krajnje desne Alternative za Njemačku u dva tjedna na izborima na istoku zemlje, Merz je priznao da je odbacivanje njegova reformskog programa među njemačkim građanima velik dio problema njegove stranke. No nije ponudio jasan plan što učiniti.
Čelnici Merzove Kršćansko-demokratske unije u ponedjeljak su javno stali uz kancelara i njegov reformski program, unatoč sve većoj zabrinutosti unutar stranke da je njegovo vodstvo ubrzano vodi prema propasti.
Zapravo, nemaju mnogo izbora. Alternativa — pokušaj njegove smjene — previše je razdorna i rizična u trenutku kada AfD vodi u anketama, a Kremlj Europi prijeti sve agresivnijim tonom.
"Težak udarac"
Merz je dao naslutiti da je svjestan razmjera uzbune unutar vlastite stranke.
„Ovo je težak udarac i njegove će se posljedice osjećati još dugo“, rekao je Merz o rezultatu u sjeveroistočnoj saveznoj zemlji Mecklenburg-Zapadno Pomorje, gdje je CDU ispao iz pokrajinskog parlamenta osvojivši samo 4,9 posto glasova.
No kancelar potom nije ponudio mnogo više od obećanja da će osmisliti plan — rekao je da je za iduće dane zakazao sastanke s čelnicima CDU-a i predsjednicima saveznih zemalja kako bi razgovarali o tome kojim putem dalje.
„Želimo nastaviti reformski proces, ali znamo da ljudima dugujemo i odgovore na njihove brige i strahove“, rekao je. „Mnogi ljudi strahuju za svoja radna mjesta, zabrinuti su za svoje obitelji, za prihode u mirovini i za zdravstvenu skrb. Povijesna je zadaća koalicije ovdje u Berlinu — i političkog centra u cjelini — pripremiti našu zemlju za suočavanje sa svim tim izazovima u godinama koje dolaze.“, piše POLITICO.
Ključne reforme
Ekonomisti tvrde da su reforme koje Merz želi provesti — poput promjena javnog mirovinskog i zdravstvenog sustava kako bi ih se učinilo održivijima u trenutku kada stanovništvo zemlje ubrzano stari, a troškovi snažno rastu — ključne za obnovu njemačke konkurentnosti.
Dok su prethodne vlade izbjegavale takve reforme zbog političkih rizika mjera poput podizanja dobi za odlazak u mirovinu i smanjivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, Merz je prihvatio taj zadatak. Sam sebe nazvao je „kancelarom reformi“ i tvrdi da se suočava s generacijskim zadatkom usporedivim s obnovom Njemačke nakon Drugog svjetskog rata.
No birači njegov reformski program — kao i način na koji Merz često koristi docirajući ton dok objašnjava zašto su reforme nužne — doživljavaju izrazito negativno.
Krajem kolovoza istraživanje Zaklade Hans Böckler, povezane s njemačkim sindikalnim savezom, pokazalo je da je oko 81 posto ispitanika zabrinuto za svoju financijsku sigurnost zbog reformskog programa vlade. Isto istraživanje pokazalo je da 42 posto ljudi zbog tih strahova smanjuje potrošnju.
To je problem koji sada priznaju i čelnici CDU-a.
„Naš program trenutačno nije privlačan mnogim ljudima“, rekla je u ponedjeljak njemačkoj javnoj televiziji ministrica obrazovanja iz CDU-a Karin Prien, iako je istodobno tvrdila da se strukturne reforme ne mogu izbjeći.
Nema bolje alternative
Merz je u ponedjeljak ponovno pokušao utišati nagađanja da bi mogao odstupiti u takozvanoj zamjeni kancelara.
„Ni sinoć ni jutros nitko nije otvorio nikakvo kadrovsko pitanje, a kamoli raspravu o kadrovima. Nitko“, rekao je Merz novinarima u Berlinu.
Prien je bila među čelnicima CDU-a koji su javno stali uz njega — no njezina podrška kancelaru nije bila osobito oduševljena. Dala je naslutiti da će Merz ostati na dužnosti jer se stranka ne može dogovoriti tko bi ga trebao zamijeniti.
„Naša je zemlja u doista teškoj situaciji i vrlo pažljivo razmatram sve mogućnosti“, rekla je u ponedjeljak njemačkoj javnoj televiziji. „Ne vidim kako bi zamjena čelnika doista donijela promjenu, osim ako postoji drugi kandidat. Ni njega ne vidim. U tom smislu sada moramo surađivati s kancelarom — kao vlada s jedne strane i kao stranka s druge — te razgovarati o tome kako ponovno zadobiti veće prihvaćanje i vjerodostojnost među građanima.“
Napeto u stranci
Dvoje dužnosnika CDU-a, koji su govorili anonimno kako bi mogli opisati raspoloženje unutar stranke, reklo je da se očekuje da će predstojeći sastanci stranačkog vodstva, uključujući onaj u utorak kada će se Merz suočiti sa svojim zastupničkim klubom u Bundestagu, biti napeti. No kažu da je Merz siguran sve dok se njegovi kritičari u stranci ne mogu složiti oko najboljeg kandidata koji bi ga naslijedio.
„Uvijek je lako kritizirati“, rekao je jedan konzervativni zastupnik. „Ali nakon toga morate moći reći i što slijedi — a tada obično vrlo brzo nastane tišina.“
Zatvoreni sastanak vodstva CDU-a očekuje se i idućeg vikenda u Berlinu.
Za mnoge konzervativce pokušaj promjene vodstva u trenutku tako duboke globalne nestabilnosti jednostavno je previše rizičan. Takav potez mogao bi nenamjerno izazvati izbore ili dodatno ojačati AfD — koji je prema anketama sada najpopularnija stranka u Njemačkoj — a svaki novi kancelar postavljen bez izbora time bi sigurno bio izložen optužbama za manjak demokratskog legitimiteta.
Čak i ako Merz kratkoročno ostane na vlasti, slijede novi izborni izazovi. S obzirom na to da je iduće godine diljem Njemačke zakazano pet regionalnih izbora, kancelar i njegova stranka moraju brzo preokrenuti situaciju.
Koalicijski partner traži svoju cijenu
Zbog toga je pitanje kako će Merz preoblikovati svoj reformski program još važnije. No provedba reformi vjerojatno neće postati lakša, pogotovo zato što Merzova koalicija u Bundestagu ima većinu od samo 12 glasova, zbog čega je ranjiva i na mali broj prebjega.
U ponedjeljak su Merzovi koalicijski partneri iz Socijaldemokratske stranke, SPD-a, poručili da će nastaviti vladati s kancelarovim konzervativcima, ali su dali naslutiti da će zauzvrat tražiti dodatne ustupke.
„Ako građani naše zemlje reforme doživljavaju kao nešto što ugrožava njihove živote i vodi samo pogoršanju, onda ne mora biti bolja samo naša komunikacija, nego u nekim područjima i sam sadržaj reformi“, rekao je u ponedjeljak u Berlinu ministar financija iz SPD-a Lars Klingbeil.
AfD pojačava pritisak
Istodobno AfD dodatno pojačava pritisak na Merza, koristeći njegovu slabost kako bi napao njegov program, ali i politiku „vatrozida“ CDU-a, odnosno odbijanje suradnje s krajnjom desnicom. Pritom AfD sebe predstavlja kao stranku istinskih reformi.
„Ne vjerujemo da CDU može nastaviti ovako“, rekla je u ponedjeljak u Berlinu nacionalna supredsjednica AfD-a Alice Weidel. „Vidjet ćemo što će donijeti sljedeći tjedni. Ali Njemačkoj su hitno potrebne reforme koje se ne provode“, dodala je. „Mi smo spremni.“
Merz je u ponedjeljak svoje poteze prikazao kao nužne kako bi se zaustavio rast političkih ekstrema u Njemačkoj na obje strane političkog spektra, poručivši da je njegov uspjeh povezan s opstankom oslabljenih stranaka političkog centra.
„Bit će to povijesna zadaća — ne samo za sadašnju vladajuću koaliciju ovdje u Berlinu, nego osobito za stranku koju vodim — osigurati da i sada i u budućnosti ostanemo ujedinjena nacija i stranka čvrsto usidrena u Europskoj uniji“, rekao je. „Sada moramo prebroditi oluje našeg vremena.“
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