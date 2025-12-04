Avdagić o proširenju EU: "Jedna zemlja brzo ide, prestigla je i Srbiju. No sve to neće biti tako skoro"

"Albanija je ubrzala, i to jako. Zapravo su stigli pa i prestigli Srbiju na putu prema članstvu. Prije pet-šest godina nitko ne bi očekivao da će biti u brzom vlaku na kolosijeku za EU. A Crna Gora je zasad sve dobro prošla. Vidjet ćemo kako bi njezin ulazak mogao izgledati u kontekstu neriješenih pitanja s Hrvatskom. Granica nije toliko problematična, a kao problem se nametnuo školski brod Jadran (jedrenjak iz vremena Kraljevine Jugoslavije, nap.a.) također i odšteta hrvatskim logorašima. To bi mogli biti eventualni problemi, ali oni nisu veliki i nerješivi", kaže.