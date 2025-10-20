Nove članice mogle bi u Europsku uniju i bez suglasnosti svih zemalja?

"Posljednja zemlja koja je ušla u EU bila je Hrvatska prije više od 10 godina - a u međuvremenu je Ujedinjeno Kraljevstvo izašlo", rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u intervjuu za Politico. "Zato vjerujem da je sada vrijeme da se proces oživi, da se ponovno probudi ideja EU-a kao kluba koji i dalje ima privlačnu snagu."