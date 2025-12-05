Bačić: Ne brinu me prosvjedi, zakoni su odlični

"Nema privatnika koji će imati komasaciju ako ona nije određena urbanim planom uređenja, a taj plan donose jedinice lokalne samouprave. Ako on nije precizan onda se radi urbanistički projekt koji će detaljno iscrtati građevinske parcele i onda će se temeljem toga matematikom i geometrijom izmjeriti koju ste površinu imali koja sada ulazi u komasaciju. Oporba širi dezinformacije i buni se za onih 51 posto vlasnika koji žele komasaciju, imaju pravo to tražiti, ali neće oni odlučiti kakva će biti komasacija nego jedinica lokalne samouprave zajedno s državom", istaknuo je Bačić.