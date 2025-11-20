željko uhlir
Bačićev državni tajnik: Ne treba biti sentimentalno vezan, Vjesnik treba rušiti
Državni tajnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Željko Uhlir, stava je da sve građevine koje su dotrajale i nisu u funkciji treba srušiti. Ista stvar je i s neboderom Vjesnika stradalim u požaru, umjesto kojeg on vidi 'suvremenu vizuru Zagreba'.
Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić bio je oprezan u davanju izajava o sudbini nebodera Vjesnika nakon što ga je u noći s ponedjeljka na utorak zahvatio požar. No, njegov državni tajnik Željko Uhlir je u intervjuu tjedna Media servisa, a prenosi tportal, poručio da Vjesnik treba rušiti.
"Mogu vam reći kao građevinski inženjer, statičar, čovjek koji se bavio statikom prije određenog broja godina, dakle požar je jedno vrlo intenzivno opterećenje za konstrukcije, neboder je građen od armiranog betona. Armirani beton relativno dobro podnosi požarna opterećenja, međutim pri određenim temperaturama i duljem trajanju sve to je značajno za stupanj oštećenja konstrukcije, dakle duljina trajanja i intenzitet požara, može doći i do fatalnih oštećenja", rekao je Uhlir.
Dodao je da se pri temperaturama od 400 stupnjeva gube nosiva svojstva betona i armature, zbog čega je dovoljno i vizualnim pregledom uvidjeti je li konstrukcija opasna ili nije. Naravno, dodao je, to ne mora značiti da je konstrukcija cijelog nebodera ugrožena, no podsjetio je da su temperature tijekom požara išle i do 1000 stupnjeva.
"Ako je to trajalo dugo, a jest, već se može znati da su oštećenja vrlo velika. Rizici su tu jako veliki. Radi se o neboderu od 16 katova, stara konstrukcija iz 50-ih godina, požar se još uvijek proučava, djelovanje požara na konstrukciju. I stalno se usavršavaju metode zaštite, tako da 50-ih godina smo bili na jednoj razini, danas smo na sasvim drugoj razini zaštite. Sve upućuje na to da će biti vrlo, vrlo zahtjevno ocijeniti i donijeti odluku da li ta zgrada, ta građevina, zapravo, može opstati u prostoru ili je prevelika ugroza sa sigurnost", rekao je Uhlir.
Slušanje struke
Resorni ministar Branko Bačić rekao je da će po pitanju sudbine nebodera slušati struku, s čime se slaže i državni tajnik te dodaje da se poduzelo sve što se trebalo poduzeti, što znači i zabranu pristupa, ograničenje evakuacijskog prostora i monitoring. Sudbinu nebodera odredit će predstojeća istraživanja.
"Kada se skupi dovoljno podataka, jedan je vizualni pregled, već on može puno reći o tome kakva su oštećenja. Ako su velika, onda nema govora o ničem drugom, nego zapravo o hitnom uklanjanju. A ako su djelomično veća oštećenja, a djelomično ipak manja, onda se može napraviti još dodatna istraživanja ultrazvukom, petrografskim analizama da se vidi koliko je stradao beton. Nakon toga, a to sve ide brzo, ne može se tu dugo čekati, podaci će biti podastrijeti i treba donijeti odluku. Dakle, ići će to relativno brzo, ali treba uvažavati ipak i voditi računa o sigurnosti ljudi", rekao je Uhlir.
"Ne treba biti sentimentalno vezan"
Iako postaje jasno kako je požar najvjerojatnije podmetnut, piše tportal, postavlja se pitanje je li on zapravo posljedica nebrige za sami objekt.
"Tu je bolnica Blato, pa i Vjesnikov neboder, dakle, sve te stare građevine, s jedne strane, vrši se i pritisak na Vladu i na politiku da treba očuvati, da je to vizura, da je to spomenik. S druge strane, te građevine nisu za današnje vrijeme primjerene. One bi se trebale radikalno obnoviti s ogromnim troškovima ili ih treba ukloniti. Te odluke nisu lagane, pritisci su veliki i dan danas čujete u medijima, svi možemo čuti, kako je to vizura Zagreba. Pa da, ali treba racionalno pristupiti tom pitanju.
Vidimo da, po ovom svemu što se događalo, da je na takvom mjestu primjerenije imati nešto suvremeno, a povezujem, paralelu vučem i s bolnicom Blato. Dakle, ne treba biti sentimentalno vezan za nešto što je prošlo vrijeme, što su svi mogući faktori iskoristivosti potrošeni. Vrijeme je pregazilo takve građevine. Naprosto, treba racionalno donijeti odluku što s njima i što brže riješiti pitanje", rekao je Uhlir i dodao da treba rušiti neboder Vjesnika.
"Moj osobni stav za takve sve građevine, koje su financijski prezahtjevne da bi se nešto u njima tek toliko odvijalo, da naprosto treba srušiti. To nisu građevine tipa povijesnih vrijednosti, a predstavljaju veliku ugrozu u prostoru", rekao je.
Vrlo dobra vizura
Stoga je bilo logično i da otkrije što bi se trebalo nalaziti na lokaciji Vjesnika.
"U cijelom svijetu poslovni neboderi se ruše i grade se novi. Na toj lokaciji može biti takav još veći, mogu biti čak dva, dakle može se napraviti vrlo dobra vizura Grada Zagreba, suvremena, Zagreb 21. stoljeća. Ako je nešto dotrajalo, ako nešto nije funkcionalno, znate kako je s hotelima, dakle, stari hoteli ne mogu se pretvoriti jednostavno u nove kategorije. Naprosto to ne ide, mora se srušiti i napraviti novo. Ovo nije spomenik, ovo je funkcionalna zgrada bi trebala biti i živimo u takvom vremenu kada zapravo treba racionalno djelovati."
Iako je bio zapušten, država je u Vjesnikovom neboderu držala dio dokumentacije nekoliko ministarstava, pa tako i Ministarstva graditeljstva, no Uhlir kaže da nije upoznat s time o kakvoj je dokumentaciji riječ.
"Mi vidimo koliko imamo starih i napuštenih nekretnina. Rekao sam maloprije da se radi o odlukama koje nisu lagane zato što su građani sentimentalno vezani uz nekakve nekretnine, nekakve građevine, makar nema racionalnog opravdanja za njih, da ih još dan, danas održavamo ili čuvamo", odgovorio je na pitanje brine li se Vlada dovoljno za nekretnine koje koristi.
