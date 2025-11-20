Bačićev državni tajnik: Ne treba biti sentimentalno vezan, Vjesnik treba rušiti

"Ako je to trajalo dugo, a jest, već se može znati da su oštećenja vrlo velika. Rizici su tu jako veliki. Radi se o neboderu od 16 katova, stara konstrukcija iz 50-ih godina, požar se još uvijek proučava, djelovanje požara na konstrukciju. I stalno se usavršavaju metode zaštite, tako da 50-ih godina smo bili na jednoj razini, danas smo na sasvim drugoj razini zaštite. Sve upućuje na to da će biti vrlo, vrlo zahtjevno ocijeniti i donijeti odluku da li ta zgrada, ta građevina, zapravo, može opstati u prostoru ili je prevelika ugroza sa sigurnost", rekao je Uhlir.