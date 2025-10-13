Bauk: Legitimno je da oni koji odsluže vojni rok imaju prednost pri zapošljavanju

"Sada dionici nemaju uvida u sve promjene koje se predlažu jer se velik dio ostavlja za uređenje uredbama i pravilnicima, a koji neće podlijegati parlamentarnoj kontroli. Civilna služba ostaje nejasna, kao što je i nejasno na koji će način netko učiniti uvjerljivima moralne i vjerske razloge ako ne želi na temeljnu vojnu obuku nego na civilno služenje, ta je odredba apstraktna. O prizivu savjesti ranije je odlučivalo povjerenstvo koje je imenovalo Ministarstvo za socijalni rad i bilo je međuresorno, a sada će to činiti tijelo državne uprave - MUP, a na što nema prava žalbe i čini civilno služenje otegotnim", kazala je.