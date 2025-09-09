Arsen Bauk, saborski zastupnik SDP-a, bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića. Komentirao je izjavu predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića koji je jučer rekao da će u Saboru sankcionirati poklič 'Za dom spremni' ako bude korišten u smislu veličanja ustaškog režima i NDH.
"Ustavni sud je poklič 'Za dom spremni' proglasio izrazom rasističke ideologije. Ovo što je Jandroković rekao je pokušaj da nešto što je crno stavi u sivu zonu i taj pokušaj će trajati onoliko koliko bude trajala HDZ-ova većina.
Ovdje je i predsjednik Sabora pokazao i nevjerojatnu toleranciju prema oporbenim zastupnicima jer oni koji su u najvećoj mjeri isticali taj pozdrav u sabornici bili su zastupnici oporbenih stranaka Domina i Mosta. Ovdje je očito riječ o odnosima HDZ-a prema desnim oporbenim strankama i nama to olakšava oporbeno djelovanje jer znamo koji su nam potencijalni partneri u budućnosti, a na koje ne možemo računati", govori Bauk.
Komentirao je i inicijativu SDP-a za izmjenom Kaznenog zakona.
"Prijedlog o kojem se govori, a koji nije još upućen u saborsku proceduru jeste istjerati na čistac vladajuće i vidjeti kakav je njihov odnos prema ovim obilježjima jer je sada u primjeni doktrina dvostrukih konotacija. Želimo jasno poslati poruku da ZDS nema dvostruke konotacije", kaže Bauk.
Komentirao je i kako u incijativi nije uspostavljena ravnoteža prema drugim totalitarističkim režimima točnije zašto u njoj nema zabrane srpa i čekića", dodaje Bauk.
Odgovorio je i predviđa li inicijativa distinkciju o tome treba li te simbole i poklič kažnjavati kazneno ili prekršajno
"Ono što znam je da bi postojala određena razlika između veličanja i isticanja. Isticanje bi bio blaži oblik i kažnjavao bi se blaže" zaključuje Bauk.
