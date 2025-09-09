Ovdje je i predsjednik Sabora pokazao i nevjerojatnu toleranciju prema oporbenim zastupnicima jer oni koji su u najvećoj mjeri isticali taj pozdrav u sabornici bili su zastupnici oporbenih stranaka Domina i Mosta. Ovdje je očito riječ o odnosima HDZ-a prema desnim oporbenim strankama i nama to olakšava oporbeno djelovanje jer znamo koji su nam potencijalni partneri u budućnosti, a na koje ne možemo računati", govori Bauk.