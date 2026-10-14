rasprava o opozivu premijera
Bauk: Tražimo da odu čelni ljudi države da bi "spasili domovinu"
Saborski zastupnici u srijedu su, oko dva sata ujutro, završili raspravu o prijedlogu oporbe za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću kojeg smatraju politički odgovorim za slučaj opasnog otpada u Gospiću, a odlazak čelnih ljudi države nužnim da bi se "spasila domovina".
Oglas
''Odgovornost se ne može svesti samo na one koji su kršili propise. Oni moraju odgovarati, ali isto tako treba utvrditi gdje je zakazao sustav koji je takvo kršenje trebao spriječiti ili pravodobno otkriti'', kazao je SDP-ov zastupnik Arsen Bauk u završnom obraćanju nakon deset i pol sati rasprave.
Pritom je naglasio da valja razlikovati pojam države od domovine. Domovinu za njega čine gradovi, sela, rijeke, planine i ljudi, a državu zakoni, institucije, ministarstva, inspekcije te oni koji njima upravljaju.
Država je bila dužna zaštiti domovinu od nezakonitog odlaganja otpada, ustvrdio je Bauk.
''A sad građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. I zato ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjenja. Tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu'', poručio je SDP-ov zastupnik.
Zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin složila se da je država morala i mogla pravodobno reagirati i započeti sanaciju prije nego što su razmjeri onečišćenja dosegli tridesetak tisuća tona.
''Gospić nije stradao samo zbog onih koji su ilegalno odlagali otpad, nego i zbog toga što premijer i institucije nisu na vrijeme zaustavili ekocid, a morali su'', rekla je Raukar Gamulin te vladajućima poručila da se nikad neće moći oprati od slučaja Gospić.
''Jedino pošteno bi bilo da date ostavku, ali pitanje je zna li itko u HDZ-u zna što znači poštenje'', dodala je.
Hrvatska je država u koju građani ne mogu unijeti kolut sira iz Hercegovine, napomenuo je zastupnik Centra Damir Barbir, ali zato prolaze kamioni otpada.
''Politička odgovornost u ovoj državi ne znači ništa, možemo taj termin izbaciti iz leksikona'', rekao je.
HDZ-ov zastupnik Ivan Dabo ne spori pravo oporbe na kritiku, no tvrdi da ju to ne oslobađa od obveze da ponudi ozbiljne argumente ukoliko traži opoziv predsjednika Vlade.
''Kad se kaznena sumnja pretvara u političku presudu, a zabrinutost građana u sredstvo parlamentarnog nadmetanja, postavlja se pitanje je li cilj opoziva bio pod svaku cijenu dokazati vlastitu političku nazočnost, svjesni da riječi te inicijative nemaju učinak već su izvor vlastita užitka i oportunizma'', naglasio je.
Takav pristup, ističe Dabo, ozbiljan problem pretvara u političku igru i javni linč.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas