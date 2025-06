"Što se tiče slučaja u Varaždinu on na najplastičniji način opisuje moju tezu da je Ustavni sud postao gornji dom Parlamenta s jasnom većinom i s jasnom opozicijom. Do sada je ta većina iskazivala svoje stavove u odlukama, a opozicija u izdvojenim mišljenjima. Ovoga puta je zbog promjene sastava Ustavnog suda, argumentacija i brojnost sudaca koji daju izdvojena mišljenja puno jača, bilo potrebno da oni koji zagovaraju odluku ju trebaju dodatno argumentirati jer prva argumentacija nije bila dovoljna. Od svih odluka Ustavnog suda, ovo što su odlučili nije na razini one odluke da sami sebi produlje mandat i da to ne objave, to pamtimo i o tome ćemo voditi računa pri izboru Ustavnog suda i da HDZ-ova većina Ustavnog suda postane aorist".