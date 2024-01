Bekavac: Liječnici ne odlaze toliko zbog loših plaća, nego zbog nečeg drugog

Podijeli :

Liječnik i predsjednik zdravstvenog savjeta stranke Most Ivan Bekavac u Novom je danu s našom Ninom Kljenak razgovarao o stanju u zdravstvu te naglasio probleme na čijem rješavanju inzistiraju zdravstveni djelatnici.

Osim liječnika i drugi i zdravstveni radnici najavljuju sindikalne akcije. Ivan Bekavac objašnjava: “Osim liječnika najavili su i drugi sindikati zdravstvenih djelatnika, to je jedini legitimni način da se zaštite interesi građana. Jer upravo njima to zdravstvo izmiče iz dana u dan i ne bude li sinergije između volje građana i zdravstvenih djelatnika, neće biti pomaka nabolje jer iz nacrta uredbe o koeficijentima složenosti poslova jasno je kako država nije postupila kako je najavljivala, nije izjednačila plaće prema složenosti poslova, nije se potrudila prepoznati značaj zdravstvenih radnika i zato je otvorila put izlazu zdravstvenog dijela iz javnog sustava u privatni.”

Komentirajući veliki odljev hrvatskih stručnjaka i liječnika u inozemstvo, Bekavac je istaknuo:

“Ne odlaze uglavnom zbog plaća iako ih i to motivira, no posrijedi su loši odnosi, nemogućnost napredovanja, nemogućnost stručnog usavršavanja. Zakonom je definirano da upravo šefove javnih zdravstvenih ustanova bira Ministarstvo zdravstva, potvrđuje vlada i lokalne županijske uprave, Političkim se odlukama biraju uprave bolnica. Iz toga slijedi dugogodišnja nebriga za upravljanje pa zbog loših lokalnih uprava nekoliko liječnika odlazi iz Zadra, Splita, Zagreba, ili u privatno zdravstvo u Hrvatskoj ili u inozemstvo jer se ne mogu razvijati, to je propust države i uprava bolnica. Najavljane sindikalne aktivnosti očito su jedino rješenje da se sačuva javno zdravstvo.”

Smisao promjene zakonske uredbe bio je izjednačavanje plaća istih ili sličnih zanimanja i davanje značaja zanimanjima koji su važni za razvoj društva, dodao je. No, ističe da se to nije provelo, nego se nastavlja s praksom rastakanja javnog sektora što će dovesti do odljeva. Navodi primjer Slovenije i kako je su koeficijenti tamo uređeni.

Na pitanje jesu li onda priče o rastu primanja samo spin vladajućih, Bekavac kaže da primanja jesu rasla jer je rasla osnovica plaće.

“Država je konačno zahvaljujući tisućama tužbi zdravstvenih djelatnika i odlukama suda odlučila vratiti dugove koje država 10 godina nije vratila zdravstvenim djelatnicima. Velikim dijelom su to dugovi. Primanja nisu rasla jer je država htjela, nego jer su pojedena inflacijom i jer su morali vratiti dugove. No, i dalje su ta primanja niža nego što je inflacija rasla. Osim toga zašto zaposlenici u javnim službama ne bi imali pravo kao oni u državnim službama? Ako je ekonomija motor društva, onda je zdravstvo motorno ulje bez kojeg ništa ne može”, rekao je.

Odgovornost je isključivo na Ministarstvu i državnoj administraciji, smatra.

Zagušena hitna, problem dežurnih ambulanti

Dotaknuo se i problema hitne pomoći koja je zagušena, a građani kažu da odlaze na hitnu jer nemaju drugu opciju vezano uz dežurne ambulante.

“Ministar Beroš otkriva toplu vodu, postoji pravilnik o funkcioniranju hitne medicine, propisano je što se tamo rješava, a to su hitna stanja, propisana je metoda trijaže, sve je propisano. Sad se kupuje vrijeme i bacaju se predizborne floskule. Da Ministarstvo nešto hoće, onda bi osiguralo u dežurnim ambulantama domova zdravlja sve uvjete, uključujuući laboratorij, rendgen, da se tamo mogu obavljati aktivnosti koje nisu hitne. Sad to nije slučaj jer Ministarstvo nije uspjelo osigurati opremu na lokacijama dežurstava”, rekao je Bekavac.

Je li se ova administracija namjerila uništiti javno zdravstvo zbog privatnih interesa, zapitao se na kraju i napomenuo da nam nedostaje 4.000 medicinskih sestara, 2.000 liječnika specijalista te 500 liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

