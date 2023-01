Podijeli :

Izvor: N1

Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a i koalicijski partner HDZ-a gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao štrajk radnika Čistoće u Zagrebu, ali i o mogućoj koaliciji HSLS-a s nekom od stranaka oporbe.

“Uvijek se može dogoditi štrajk, ali ne može se dogoditi ako si pripremljen. Nakon godinu dana, vlast u Zagrebu nije pohvatala konce. Mi u Bjelovaru isto imamo radnike koji su nezadovoljni, ali smo na vrijeme počeli razgovarati, idemo u povećanje plaća prije nego se dogodi situacija kao u Zagrebu. No, nismo mi u te razgovore krenuli zbog situacije u Zagrebu nego još na kraju prošle godine, inflacija jede primanja i neodrživo je funkcioniranje komunalnih društava”, rekao je Hrebak.

Navodi kako vodstvo grada Bjelovara ide u dizanje plaća u svim gradskim poduzećima.

“Ako je država podigla plaće, onda se to mora dogoditi i na razini lokalne samouprave. Podigli smo božićnice i uskrsnice, to je minimum, za tri posto ćemo ići na povećanje plaća svi djelatnicima Grada, a komunalnim radnicima ćemo i više povećati, upravo zato što rade najteže poslove. Ovo u Zagrebu se moglo izbjeći, vidi se da je riječ o PR fijasku. Nema tog PR-ovca koji bi mi mogao naložiti da obučem ovo odijelo i ispadnem tako smiješan. Mislim da je Tomislav Tomašević pošten čovjek, no ima još puno posla za učiti kako biti dobar političar, ali s ovim si je skočio u usta, ovo je neuvjerljivo. Kad sam ga vidio, odmah sam zamislio Milana Bandića kako u zelenoj kuti kosi travu. Bandić je to iskoristio kad je trebao poentirati pa je dobio neke poene, ali raditi ovo danas kad pokušavaš peglati mrlju koju je nastala ovih dana, meni je to neuvjerljivo”.

“To nije krivica Tomislava Tomaševića”

Bjelovarski gradonačelnik kaže kako ne misli da je tu krivica Tomislava Tomaševića nego menadžmenta i Holdinga.

“Oni su to trebali riješiti, ili nisu sposobni ili su prebahati i arogantni da nisu mogli osjetiti što radnici proživljavaju. Postoji neka piramida odlučivanja i Tomašević tu nije kriv za taj segment. Nevjerojatno je da direktor nije znao da se sprema bunt. Nisu ni radnici baš tako bedasti, ako ti otpustiš 3 čovjeka, moraš imati podršku kolektiva, ali ako je baš cijeli kolektiv stao iz njih, očito se tu nešto čudno dogodilo. Da sam na mjestu Toislava Tomaševića meni direktor Čistoće više ne bi bio direktor”.

Hrebak kaže kako bi volio vidjeti saborski zastupnicu Sandru Benčić kako razgovara o toj temi.

“Vidim da je nestala s medijske scene zadnjih desetak dana. Kad se dogode neke stvari na državnoj razini, onda je najglasnija, a sad je nema nigdje. Ne napadam Tomaševića, gajim određene simpatije prema njemu, znam koliko je teško voditi grad, ali morat će brže reagirati na situacije i bolje upravljati. Nije jednostavno upravljati niti državom niti gradom Zagrebom. Sigurno je lakše upravljati Bjelovarom nego Zagrebom, ali neki opći postulati postoje”, kazao je.

Dotaknuo se i moguće koalicije

“Kad gledamo ideološki, Možemo i mi smo na suprostavljenim stranama, liberale i zeleno-lijeve je teško zamisliti. Osobno mislim da svaka liberalna opcija treba izaći samostalno na izbore. Zašto bismo išli s nekim? Po anketama imamo jako dobre šanse, sigurno dobivamo 10 mandata. Prema Crobarometru HSLS ima bolji rezultat od stranke Centar”, rekao je te je dodao: “Sljedeće godine su europski izbori, i na njima europska liberalna obitelj želi da se u Hrvatskoj liberali manifestiraju kroz jedan mandat u EU parlamentu. Ako se ne dogovorimo velika je vjerojatnost da liberali neće imati predstavnika u EU parlamentu”.

Hrebak zaključuje s tim da misli da će se parlamentarni izbori održati u travnju sljedeće godine.

“Vjerujem da ćemo sad imati najbolju turističku sezonu u Hrvatskoj, doći će autocesta do Siska, Branko Bačić će ubrzati obnovu, a to će sve biti gotovo do kraja mandata. Ne znam što bi se trebalo dogoditi da idemo u prijevremene izbore”.

Dotaknuo se i konzumiranja kokaina djelatnika policije kojem je svjedočio sin dužnosnika.

“Čiji god da je sin gledao šmrkanje kokaina, on treba biti kažnjen”, zaključio je.

