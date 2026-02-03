Benčić: Thompson je HDZ-ov režimski pjevač

"Jasno je da je MP Thompson instrumentaliziran od strane HDZ-a i da je njihov režimski pjevač. Kad mu plate da pjeva, pjeva, kad mu plate da ne pjeva, ne pjeva, kad mu kažu da pjeva ovo, pjeva to, kad mu kažu da ne pjeva to, ne pjeva. Zašto je na Hipodromu i u Areni uzvikivao ustaški pozdrav, a jučer ne? Jer mu je tako rečeno, to je tako jednostavno", kazala je predsjednica saborskog Kluba Možemo! Sandra Benčić, koja stoga, istaknula je, nije ni očekivala da će Thompson na Trgu bana Josipa Jelačića i dočeku brončanih rukometaša u organizaciji Vlade izvesti 'Bojnu Čavoglave'.