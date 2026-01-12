u Koprivnici
Bez liječnika četiri tisuće pacijenata, ni 7.000 eura nije dovoljno
Više od 4.000 pacijenata u Koprivnici ostalo je bez stalnog liječnika obiteljske medicine. Grad i Dom zdravlja nude 7.000 eura godišnje kako bi privukli mlade liječnike, no interesa zasad nema.
Problem nedostatka liječnika obiteljske medicine u Koprivničko-križevačkoj županiji traje godinama, no odlaskom u mirovinu dviju liječnica u Koprivnici situacija se dodatno pogoršala. Više od četiri tisuće pacijenata ostalo je bez stalnog liječnika, a unatoč ponovljenim natječajima – interesa nema.
Kako bi se barem djelomično riješio problem, Grad Koprivnica i Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije odlučili su dodatno potaknuti dolazak mladih liječnika financijskim poticajem od sedam tisuća eura godišnje.
Mlada liječnica preuzela 1.400 pacijenata
Odmah nakon diplome u ambulantu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Drnju prije tri i pol mjeseca stigla je mlada liječnica Dina Kerečin. Preuzela je skrb nad oko 1.400 pacijenata.
"To je ambulanta koja je dosta mirna i uhodana jer je ondje radila liječnica s više od 40 godina staža. Pacijenti su stvarno super, imamo lijep odnos, posao je raznolik i ugodan", kazala je Kerečin za HRT.
No upravo takvih liječnika županiji treba još najmanje četiri – za dvije ambulante u Koprivnici i dvije u Đurđevcu.
Prekovremeni rad i nezadovoljstvo pacijenata
Ravnateljica Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk upozorava da se zbog manjka liječnika zdravstveni sustav sve teže nosi s opterećenjem.
"U praksi to znači da moramo raditi rasporede, uvoditi prekovremeni rad i postoji velika vjerojatnost da su pacijenti nezadovoljni trenutno pruženom zdravstvenom uslugom i zaštitom", istaknula je Fruk.
Potkraj prošle godine dvije liječnice obiteljske medicine u Koprivnici otišle su u mirovinu, a Dom zdravlja preuzeo je brigu za više od četiri tisuće pacijenata.
Građani situaciju opisuju kao snalaženje sa zamjenama i upozoravaju da liječnika nedostaje na svim razinama zdravstvenog sustava.
Natječaji bez odaziva, problem i na državnoj razini
Unatoč raspisanim natječajima, interes liječnika izostaje. U Đurđevcu se, kako navodi ravnateljica Fruk, već godinu i pol dana nije javio nijedan liječnik za rad u ambulanti.
"Nismo izdvojeni slučaj. Na području Republike Hrvatske trenutačno je oko 120 ordinacija bez nositelja timova, što znači da je oko 150 tisuća pacijenata praktički bez stalnog liječnika", upozorila je.
Grad Koprivnica uvodi financijski poticaj
Kako bi privukli mlade liječnike, Grad Koprivnica odlučio je uvesti financijski poticaj od 7.000 eura godišnje.
Pročelnica gradskog Odjela društvenih djelatnosti Petra Rožmarić pojasnila je da će se liječnike sufinancirati uz jasno definirane uvjete.
"Godišnje ćemo uplaćivati sedam tisuća eura kako bismo osigurali primarnu zdravstvenu zaštitu na području cijeloga grada. Liječnici će morati biti zaposleni na neodređeno u ordinacijama Doma zdravlja i obvezati se na najmanje godinu dana rada", rekla je Rožmarić.
Poticaji nisu jamstvo dugoročnog ostanka
Slične mjere ranije su uvodile i druge općine i gradovi u županiji, no rezultati nisu uvijek bili dugoročni. Kako ističu u Domu zdravlja, dio liječnika iskoristio je poticaje, odradio minimalno traženo vrijeme i potom otišao.
U međuvremenu većina liječnika koji ostaju u ambulantama radi prekovremeno, preuzima pacijente drugih timova i to bez dodatnih nagrada, što dodatno opterećuje sustav i povećava rizik od daljnjeg odlaska zdravstvenog kadra.
