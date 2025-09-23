tko liječi građane
Liječnici pokrivaju i po 2,3 ordinacije, ordiniraju online: "Ima nas na kapaljku"
U Novom danu kod Tihomira Ladišića gostovala je dr. med. Zrinka Huđek Leskovar, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine – KoHOM-a, te je komentirala nedostatak liječnika i medicinskih sestara u obiteljskoj medicini.
O nedostatku radne snage u sustavu obiteljske medicine, Zrinka Huđek Leskovar je započela:
"Stanje što se tiče nas liječnika, svi već znamo, nas kronično fali u obiteljskoj medicini. Nemamo točne podatke što se tiče sestara, ono što znamo iz iskustva i s terena, problem su zamjene medicinskih sestara koje ne možemo često naći. Zatim, kada sestra ode u mirovinu, teško je naći sestru srednje stručne spreme koja je ugovorena kod HZZO-a za naše timove, pa imamo apel prema Ministarstvu i HZZO-u da nam se omogući da uposlimo sestre s višom stručnom spremom."
Huđek Leskovar upozorava:
"Ono što je problem u obiteljskoj medicini kako nedostaje obiteljskih liječnika. Liječnika ima na kapaljku. Liječnik dolazi ili 2 do 3 sata u tu ordinaciju, ili je spojen online iz druge ordinacije, naravno da to ne sprječava naše pacijente, koji imaju svoja prava da posjete tu ordinaciju gdje bi trebao biti njegov izabrani liječnik. Znači, vrlo često je to problem u domovima zdravlja, i vrlo često naši kolege moraju pokrivati 2 do 3 ordinacije u isto vrijeme."
U kojim dijelovima Hrvatske se ovaj problem pojavljuje?
"Gotovo u svim dijelovima Lijepe naše, to je redovita pojava. Ako naš kolega liječnik završi na bolovanju, par dana medicinska sestra mora imati online ili pri telefonu dostupnog drugog liječnika."
Koliko liječnika nedostaje
"Znamo da liječnika nedostaje gotovo 300 u sustavu: 25% liječnika fali ako preslikamo na populaciju. Za sada s medicinskim sestrama se stvara problem kada nam naše medicinske sestre moraju otići u mirovinu, veliki je problem naći zainteresiranu i dobro educiranu sestru, jer naime sestre u kurikulima nemaju predviđen obilazak obiteljskih ordinacija, pa se i sestre koje žele doći iz bolničkog sustava moraju prvo dobro educirati."
Komunikacija s HZZO-m i Ministarstvom zdravstva
"Upoznati su i HZZO, mi imamo radne skupine za unapređenje primarne zdravstvene zaštite, iznijeli smo upravo taj problem, evo mogu reći da se u tome čak i slažu s nama, samo je pitanje vremena kad će se to realizirati, dakle, da se za tim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti predvide i sredstva da bi kao standardan tim mogle raditi i sestre visokog i višeg stručnog obrazovanja."
Problem i s administracijom
"Mi se stalno žalimo na administraciju u našim ambulantama, najveći teret administrativnog posla imaju upravo naše sestre. Jer naše sestre su jako dobro educirane za svoj posao, tražene su i u Europi, kao dobra educirana radna snaga, i mislim da je strašno da rade toliki administrativni posao, apeliramo da se u našim timovima nađe mjesta za zdravstvene suradnike, bilo administratore, bilo dodatne sestre."
"Radi se intenzivno radi pri Ministarstvu zdravstva, tu smo se konačno našli za stolom zajednički i HZZO i Ministarstvo zdravstva i mi iz struke, od početka sljedeće godine da se iznjedre novi ugovori koji bi bili naklonjeni samoj struci, pa se nadamo da će to ići u dobrom smjeru."
