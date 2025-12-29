Biserko za N1: Hrvatska više nije dio "srpskog sveta", ali je i dalje glavni krivac Beogradu

Sonja Biserko je srpska aktivistica za ljudska prava, osnivačica i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, jedne od najuglednijih civilnih organizacija u zemlji koja se bavi zaštitom ljudskih prava, dokumentiranjem ratnih zločina te promicanjem vladavine prava i suočavanja s prošlošću. Svjedočila je pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u Haagu, gdje je govorila o ulozi političkih i državnih struktura Srbije u ratovima 1990-ih, kao i o širem društvenom i političkom kontekstu koji je pratio ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije.