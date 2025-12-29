Vandali u susjedstvu opljačkali i uništili više od stotinu grobova

Policija istražuje krađe i skrnavljenje grobova koje su građani prijavili na grobljima u Škofijama i Svetom Antonu. Kako je za STA rekao šef operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave Koper, David Iskra, točan iznos štete još nije poznat, jer ovisi od prijava žrtava i mijenja se iz sata u sat. Šteta je već premašila 20.000 eura.