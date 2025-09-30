Komentirao je i izlazak sa sjednice i neglasanje petero sudaca Ustavnog suda, ali i izjavu Miroslava Šeparovića da se izborom novog predsjednika i zamjenice pokazuje snaga Ustavnog suda: "S nekim ocjenama predsjednika Ustavnog suda sam se slagao, a s većinom se nisam slagao. Ta ocjena spada u ovaj drugi dio, u većinu s kojom se ne slažem. Prije nekoliko dana sam rekao da bi bilo dobro da prevagu ne donesu suci kojima za 15 dana ističe mandat, a to se dogodilo. Odlučili su ostati do zadnjeg sata, minute mandata na tragu toga da Ustavni sud nastavi biti donji dom Parlamenta. Tamo se događa i sve ono što se inače događa u parlamentima."