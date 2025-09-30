Izbor novog predsjednika
Bauk o ustavnim sucima: Odlučili su ostati do zadnjeg sata, do zadnje minute mandata
Za predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske tajnim glasovanjem sa osam glasova izabran je prof. dr. sc. Frane Staničić, a za njegovu zamjenicu izv. prof. dr. sc. Maša Marochini Zrinski. Izbor je komentirao i SDP-ovac Arsen Bauk.
"Primili smo na znanje odluku o izboru i način na koji je do nje došlo", tvrdi medijima Arsen Bauk.
"Kako će se spominjati suci Ustavnog suda zbog konkretnih odluka, to je stvar pjesničke slobode i slobode izražavanja svih onih koji to tako budu spominjali, a ja ću se suzdržati od takvog spominjanja", odgovorio je na pitanje o zamjenici predsjednika Ustavnog suda i moguće spominjanje Marochini Zrinski kao HDZ-ovog žetončića.
Komentirao je i izlazak sa sjednice i neglasanje petero sudaca Ustavnog suda, ali i izjavu Miroslava Šeparovića da se izborom novog predsjednika i zamjenice pokazuje snaga Ustavnog suda: "S nekim ocjenama predsjednika Ustavnog suda sam se slagao, a s većinom se nisam slagao. Ta ocjena spada u ovaj drugi dio, u većinu s kojom se ne slažem. Prije nekoliko dana sam rekao da bi bilo dobro da prevagu ne donesu suci kojima za 15 dana ističe mandat, a to se dogodilo. Odlučili su ostati do zadnjeg sata, minute mandata na tragu toga da Ustavni sud nastavi biti donji dom Parlamenta. Tamo se događa i sve ono što se inače događa u parlamentima."
