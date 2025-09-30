IMOVINSKA KARTICA
Što sve ima novi predsjednik Ustavnog suda: Plaća 4.360 eura neto, uštedio gotovo 200.000 eura...
Od 13. listopada novi predsjednik Ustavnog suda bit će Frane Staničić, 44-godišnji profesor pravnih znanosti rođen u Makarskoj.
Diplomirao je 2006. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2011. godine obranivši disertaciju na temu "Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj". Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bio je zaposlen od 2006. najprije kao asistent, zatim viši asistent, docent, izvanredni profesor, a od 2022. kao redoviti profesor na Katedri za upravno pravo.
Od 2021. do izbora za suca Ustavnog suda bio je predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u statusu prodekana. Autor je četiri knjige, među kojima je sveučilišni udžbenik, te više od 300 stručnih i znanstvenih radova. Dobitnik je priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za doprinos pravnoj struci, a član je i nekoliko stručnih i profesionalnih organizacija, među kojima su Institut za javnu upravu, Hrvatski pravni centar, Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Hrvatska komora poreznih savjetnika.
Što sve posjeduje?
Njegova dosadašnja mjesečna plaća, prema podacima iz imovinske kartice iz siječnja ove godine, iznosi 4362,66 eura neto.
Dodatni jednokratni prihodi su mu 2000 i 5453,88 eura.
Supruga mu radi u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture s neto plaćom od 1900,12 eura mjesečno.
Posjeduje stan u Zagrebu površine 92,8 metara četvornih, procijenjen na 280.000 eura; garažu u Zagrebu od 16,7 metara četvornih vrijednu 20.000 eura, suvlasnik je kuće u Baškoj Vodi površine 101 metar četvorni, procijenjenu na 240.000 eura; te ima građevinsko zemljište i nekoliko livada u Omišu i okolici ukupne vrijednosti oko 119.000 eura.
Među pokretninama su navedeni Mazda CX5 iz 2022. vrijedna 30.000 eura u njegovu vlasništvu i Opel Astra iz 2021. u vlasništvu supruge, procijenjena na 16.000 eura.
Staničić, navodi u imovinskoj kartici, je vlasnik 63 dionice Hrvatskog Telekoma, dok njegova supruga posjeduje 200 dionica Societe Generale S.A. te trezorske zapise Ministarstva financija RH. Ukupna štednja iznosi mu 192.728 eura.
