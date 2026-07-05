Bježao policiji, a dan kasnije nepropisno parkirao pred policijskom postajom

Policajci su u Ulici Augusta Šenoe uočili motocikl bez registarskih oznaka kako se kreće prema Ulici Matice Hrvatske u srijedu, 24. lipnja, oko 13 sati pa su mu svjetlosnim signalima naredili da se zaustavi, no vozač se oglušio na zapovijed i nastavio vožnju. U bijegu je na raskrižju s Ulicom Krste Frankopana prošao kroz crveno svjetlo, pretjecao kolonu vozila te pobjegao u smjeru Velikih Sredica.