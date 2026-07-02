FOTO / Blindirana limuzina u kojoj je bio Plenković, sudjelovala u sudaru u centru Zagreba

Lucija Ocko/PIXSELL

U centru Zagreba u četvrtak poslijepodne dogodila se manja prometna nezgoda u kojoj su sudjelovala dva vozila iz štićene kolone po povratku sa sjednice Vlade u kojoj je, prema neslužbenim informacijama, bio i premijer Andrej Plenković, no nema ozlijeđenih osoba.

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"Po povratku sa sjednice Vlade iz NSK na Savskoj cesti dogodila se manja prometna nezgoda dvaju vozila iz štićene kolone. Nije nitko ozlijeđen. U prometnoj nezgodi nisu sudjelovala druga vozila niti su bili ugroženi pješaci", rekao je Hini glasnogovornik Vlade Marko Milić.

Lucija Ocko / Pixsell

Očevid je u tijeku pa trenutačno nije moguće dobiti više informacija.

Lucija Ocko/PIXSELL

Prema fotografijama s mjesta nesreće, u jednom od automobila bio je i predsjednik Vlade, a vidi se kako su se u crnoj limuzini aktivirali zračni jastuci.