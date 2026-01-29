Blokade na granicama prijete gospodarstvu: Hrvatska traži rješenje

"To definitivno nije dobro. To je šteta i za gospodarstvo trećih, susjednih zemalja, ali i za hrvatsko gospodarstvo. Kontaktirale su me i pojedine tvrtke da im to onemogućava normalan posao i to jest prepreka. Radi se o tome da vozači ne mogu u 180 dana biti više od 90 dana u državama članicama EU-a, i mislim da tu treba naći određeno rješenje i kompromis", kazao je Butković.