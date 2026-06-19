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profesor pomorskog prava

Bolanča o nesreći u Splitskim vratima: Zapovjednik je trebao upravljati plovidbom na tom području, ne časnik

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Katarina Plantak
|
19. lip. 2026. 07:56
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Dragan Bolanča
N1

Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je sinoć prvom časniku putničkog katamarana, koji je u nedjelju sudjelovao u teškoj pomorskoj nesreći u kojoj je smrtno stradalo četvero Čeha, istražni zatvor.

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Dragan Bolanča, profesor pomorskog prava kaže da je, prema njegovu mišljenju, za sigurnost plovidbe najodgovornija osoba je zapovjednik broda.

"Mislim da je zapovjednik trebao upravljati plovidbom na tom području gdje je vrlo gust promet. On se mora pobrinuti da su poduzete sve mjere sigurnosti putnika...", smatra Bolanča.

Cijeli razgovor pogledajte u videu:

Teme
dragan bolanča pomorska nesreća pomorsko pravo sigurnost plovidbe sustav upravljanja sigurnošću zapovjednik broda

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