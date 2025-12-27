Iz više vatrogasnih postaja potvrđeno je da se evidencija o uzrocima požara ne vodi. Razlog je jednostavan: vatrogasci gase požare, a uzroke utvrđuje policija. No ni u Ministarstvu unutarnjih poslova ne raspolažu objednjenim podacima o takvim slučajevima. Stoga se sve svodi na procjenu i iskustvo s terena.