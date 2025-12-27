"pet udaha su dovoljna"
„Bor gori gotovo eksplozivno“: Vatrogasci otkrivaju najopasnije stvari koje radimo za vrijeme blagdana
Pregrijavanje lampica, plamen svijeće koji je zahvatio zavjesu ili neispravno korištenje produžnog kabela, bez obzira na uzrok, kad požar izbije, posljedice mogu biti razorne. Za preživljavanje su presudne prve minute, a blagdani nose poseban rizik
Iz više vatrogasnih postaja potvrđeno je da se evidencija o uzrocima požara ne vodi. Razlog je jednostavan: vatrogasci gase požare, a uzroke utvrđuje policija. No ni u Ministarstvu unutarnjih poslova ne raspolažu objednjenim podacima o takvim slučajevima. Stoga se sve svodi na procjenu i iskustvo s terena.
A iskustvo govori jedno – zimi je najviše intervencija na požarima u zatvorenim prostorima. To potvrđuju i iz Hrvatske vatrogasne zajednice, prenosi Net.hr.
Pet udaha dima – put bez povratka
Zagrebački vatrogasni zapovjednik Siniša Jembrih upozorava: već pet udaha dima može biti smrtonosno. I to ne samo zbog otrovnosti – dim i sam gori.
O onome što bi svatko trebao znati kako bi spasio vlastiti, ali i tuđi život u požaru, bit će riječi kasnije. No vratimo se adventskim vijencima i lampicama.
Iako u Hrvatskoj nema statistike o požarima izazvanima božićnom rasvjetom, Europska unija na opasnosti upozorava već godinama. Europska komisija je još 2009. objavila da božićne lampice predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost domova.
U izvješću je navedeno da čak 30 posto ispitanih rasvjetnih lanaca predstavlja izravan rizik od požara ili strujnog udara. Analiza je provedena na 196 nasumično odabranih uzoraka različitih cjenovnih razreda na tržištima pet zemalja – Mađarske, Njemačke, Slovačke, Slovenije i Nizozemske – a proizvodi su testirani prema 20 sigurnosnih kriterija.
Tadašnja europska povjerenica za zaštitu potrošača Meglena Kuneva poručila je kako potrošači imaju pravo na izbor i povoljnu cijenu, ali nikada na račun sigurnosti, nazvavši izvješće „pozivom na buđenje“.
Europska komisija i posljednjih godina ponavlja iste preporuke: božićnu rasvjetu treba kupovati isključivo kod provjerenih prodavača, provjeriti ima li oznaku CE te je li namijenjena prostoru u kojem se koristi.
Dim ubija, a ne plamen
Zapovjednik Jembrih upozorava da su najčešći uzroci požara s tragičnim ishodima pušenje, kuhanje, svijeće, električne instalacije, dječja igra i ljudska nepažnja.
U čak 70 posto slučajeva ljudi u požarima ne umiru od plamena, nego od dima. On je iznimno otrovan i izuzetno zapaljiv. Pri izgaranju nastaju opasni plinovi poput ugljičnog monoksida, cijanovodika, dušikovih oksida, sumpornih spojeva i klorovodika.
Primjeri su zastrašujući: samo 10 kilograma papira može proizvesti do 10.000 kubičnih metara dima, dok ista količina plastike razvija i dvostruko više. Jedan hladnjak može proizvesti dva kubična metra dima u sekundi. Čak i mali požar, poput onog u košu za smeće, može u vrlo kratkom vremenu ispuniti prostoriju dimom od poda do stropa.
Današnji su požari, upozorava Jembrih, brži, jači i otrovniji nego ikad prije. Razlog je sve veća količina sintetičkih materijala u domovima. U usporednim simulacijama požara jasno se vidi razlika: prostor uređen prirodnim materijalima gori sporo i kontrolirano, dok se prostor s modernim, sintetičkim namještajem pretvara u vatrenu buktinju u svega nekoliko minuta.
Što trebamo provjeriti već danas?
Vatrogasci apeliraju na građane da prije spavanja ili izlaska iz kuće isključe svu ukrasnu rasvjetu – lampice, svijetleće figure i dekoracije.
Žaruljice ne smiju biti u dodiru s ukrasima i borovim iglicama. Potrebno je provjeriti ispravnost utičnica, adaptera i kabela te paziti da žice nisu oštećene.
Ako se koriste produžni kabeli, vrijedi jednostavno pravilo: jedna utičnica – jedan produžni kabel. Spajanje više produžnih kabela u jednu utičnicu, takozvani „tetris“, značajno povećava rizik od požara.
Bor nikada ne smije imati svijeće, a mora biti udaljen od izvora topline – peći, radijatora, grijalica i televizora. Suhi bor u grijanom prostoru, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, gori gotovo eksplozivno zbog naglog porasta temperature i brzog širenja plamena.
Posebno opasne lampice sa žarnom niti
Posebno su opasne stare lampice sa žarnom niti koje proizvode veliku toplinu. Zamjenik zapovjednika osječke Javne vatrogasne postrojbe Davor Škarica upozorava da na starim i oštećenim lampicama izolacija može popucati, što dovodi do kratkog spoja.
Rizik dodatno raste ako se vani koriste lampice koje nisu namijenjene vanjskim uvjetima, kao i proizvodi bez certifikata ili s neispravnim adapterima.
Svijeće na adventskim vijencima posebno su opasne ako su u blizini zavjesa, stolnjaka ili zapaljivih ukrasa. Plastični elementi se lako tope i mogu kapati, stvarajući nove izvore zapaljenja, a djeca i kućni ljubimci dodatno povećavaju rizik.
„Najveća opasnost dolazi iz kombinacije nepažnje i zapaljivih materijala“, zaključuje Škarica.
Najopasnije je, upozoravaju vatrogasci, ostaviti upaljene lampice u praznom domu. Prva iskra tada ostaje neprimijećena, a dojava dolazi prekasno. Posljedice mogu biti katastrofalne – za imovinu, ali i za ljudske živote.
