Boris Malešević istaknuo najbitniju stvar s Milanovićeve inauguracije

Dizajner Boris Malešević, kreativni direktor predsjedničke kampanje Zorana Milanovića, u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je tijek kampanje i otkrio kako izgleda raditi takav posao.

Malešević je radio i na nekim ranijim Milanovićevim kampanjama. Kaže kako je uvijek ljepše raditi kad je rejting dobar.

“Očito se tu dogodio neki referendum, a za to se mora poklopiti nekoliko stvari. 75 posto mi se ne čini kao politički rezultat nekih kampanja. Drago mi je da se to dogodilo jer pokazuje da nije sve tako sumorno, predvidivo i da u Hrvatskoj i dalje postoje neka politička iznenađenja”, govori.

Prva Milanovićeva predsjednička kampanja imala je slogan “Predsjednik s karakterom”. Malešević kaže kako je ljut sam na sebe jer nije predložio da idu s istim sloganom kao i 2019. “Pogledajte Trumpa, on već 10 godina ima isti slogan – Make America Great Again. Ako stvoriš nešto dobro, to zlata vrijedi, to se ne mijenja. MasterCard se ne mijenja godinama. Mi smo u ovim našim malim okvirima uspjeli nešto takvo napraviti i mislim da smo ga se olako odrekli. Sve se odvijalo u tom pravcu jer je on takav čovjek. Bilo je puno strke oko tog slogana “Predsjednika za predsjednika”. Znam da to nije bio slogan jer sam 1997. radio kampanju Zdravku Tomcu“, govori.

“Mi nismo vodili tuđmanovsku kampanju, a drugo, to nije ništa loše. Predstavili smo slogan s vizualom. Fotografiranje je bilo u Uredu predsjenika, kad imate tu atmosferu gdje on sjedi s rukama na stolu, s tim zastavama, to sve asocira ljude na našto, a neke i na Franju Tuđmana. Nakon toga smo odlučili cijelu kampanju napraviti jer smo imali dovoljno fotografija. Ne mora to biti ništa loše, čak ni u tom asocijativnom smislu na Franju Tuđmana”, kaže.

Malešević kaže kako je kampanja bila timski rad, ali da je zadnju imao Milanović. “Poruka koja se najviše komentirala je bila ona da hrvatski vojnik neće voditi tuđe ratove”, kaže dodajući da je poruke odabrao Milanović.

Malešević otkriva i da je dogovor u kampanji bio da se ne komunicira ad hoc i da se komunicira preko mreža. “On je bio smiren. Ako vidiš da imaš 37 posto, a drugi kandidat 19, osjećaš se opuštenije”, kaže.

Kampanja je, govori, išla bez problema. “Imam dovoljno iskustva pa znam kako se postaviti i u kriznim situacijama. Sve je išlo kao i u prvoj kampanji. Ova je dogovorena s puno manjim budžetom, ovo je bila neskupa, šparna kampanja, nije se potrošilo puno novca”, govori.

Kako je izgledala inauguracija?

“Ja sam bio predstavnik radnika. Znate, imate prijatelje, rodbinu, političare, ja sam bio predstavnik radnika. Dobro da je imao i nekog s radničke strane. Mene to jučer ništa nije iznenadilo jer sam bio i prije pet godina. Bilo je više ljudi, drugo, više-manje isto, osim izvođača. Tko će pjevati himnu? A netko će pjevati… Ništa me nije iznenadilo. Drugačiji govor. To je najbitnija stvar na inauguraciji. Bio je prilagođen situaciji u svijetu i govorio o tome kako se Hrvatska treba postaviti”, kaže Malešević.

Postojale su i ideje o inauguraciji na središnjem zagrebačkom Trgu. Milanović se odlučio na skromniju varijantu u svom uredu.

“On je odlučio da bude takva s obrazloženjem da se ne bira car ili kralj, nego da je predsjednik u demokratskoj zemlji. To je to. Moglo se ići na Trg svetog Marka, na glavni trg, moglo se ići s lentom, ali to bi sve bilo malo caristički… On to nije htio.”

Veliko je pitanje kako će izgledati odnos Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u drugom Milanovićevom predsjedničkom mandatu.

“Moj posao je kampanja, nakon toga ne glumim savjetnika, ne zovem i ne predlažem. O tome kakav će biti odlučuje on, možda u najužem krugu. Ja samo mogu reći da bih kao građanin volio da taj sukob, ne da završi, on će uvijek postojati, ali da bude funkcionalan. Oni će i dalje biti dva svijeta, ali da Hrvatska od toga ima koristi. Iluzorno se nadati da će oni postati dobri prijatelji, oni će i dalje biti Andrej Plenković i Zoran Milanović, ali volio bih kao građanin da se unese taj element funkcionalnosti”, kaže Malešević.

Najvažniji sadržaj Zorana Milanovića

Na pitanje što je to najvažniji sadržaj Zorana Milanovića, Malešević odgovara: “Uvijek je to personality. Sve je poruka, kako se oblači, s kim se druži, kakve knjige čita… Sve je personalizirano. Vidjeli ste da je taj personality jako bitan. Zoran Milanović ga ima, zato smo napravili taj prvi slogan Predsjednik s karakterom i on ga je pokazivao od početka svoje političke karijere. S njim se ne morate slagati, veliki broj ljudi ne misli da je taj njegov karakter dobar. Kampanja je dijeljenje, ne zbrajanje. Svojom osobnošću moraš podijeliti na one koji su za tebe i one koji su protiv tebe. Mrcvarenje da se uvijek želiš svidjeti svima, takva kampanja ne funkcionira. Zoran je to od početka znao i on nikad nije glumio da je nešto drugo”, kaže.

Kratko je rekao i kako je u tome bio problem s kampanjom Dragana Primorca koja je bio mnogo toga. “Nisam siguran da je on za HDZ-ovce neki HDZ-ovac, za branitelje branitelj… Milanović je bio samo Milanović, predsjednik, to je bio jedini njegov identitet”, kaže.

