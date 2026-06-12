POŠAST U 14 ZEMALJA EU-A
Vlajčić: Policija i inspektorat pojačavaju kontrole u Slavoniji zbog afričke svinjske kuge
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je u petak kako je sustav nove slučajeve afričke svinjske kuge (ASK) dočekao izrazito spreman i operativan, te poručio da je vlada osigurala sredstva kako bi nastavila programe pomoći svinjogojcima.
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Nakon sastanka nacionalnog Kriznog stožera za ASK, Vlajčić je izvijestio da je jučer potvrđeno četvrto ovogodišnje izbijanje virusaafričke svinjske kuge, u mjestu Kućanci u Osječko-baranjskoj županiji (OBŽ) te da je veterinarska inspekcija u svakom od objekata poduzela sve aktivnosti kako bi spriječila daljnje širenje bolesti.
Poručio je kako od svih službi u kriznom stožeru očekuje pojačaju razinu odgovornosti.
Pojačana kontrola inspektora i policije
Tako će Državni inspektorat pojačano nadzirati obiteljska gospodarstva koja drže domaće svinje u OBŽ-u i okolnim županijama. Policija će pojačano nadzirati promet, granične prijelaze i farme na kojima se pojavio virus, a pojačani nadzor graničnih prijelaza provodit će i carina.
S obzirom da je virus ASK-a kontinuirano prisutan kod divljih svinja te da su ukupno ove godine evidentirane 173 zaražene divlje svinje, Vlajčić je podsjetio kako je potpuni odstrel divljih svinja stalno na snazi.
Smatra kako je Hrvatski lovački savez u suradnji s lovačkim društvima u tome napravio odličan posao, jer je prošle lovne sezone odstrijeljeno više od 67 tisuća divljih svinja, što je povećanje od 49 posto u odnosu na godinu dana ranije.
ASK u 14 članica EU-a
Vlajčić upozorava kako se 14 država članica EU-a kontinuirano bori protiv ASK-a, ali Hrvatska ima najveći broj izbijanja virusa kod domaćih svinja.
Ljudski faktor je ključan, kaže Vlajčić, jer divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojsko gospodarstvo bez ljudskog propusta.
Najavio je kako će država će i dalje pomagati svinjogojcima, jer su za ovu i iduću godinu osigurana sredstva za sve programe pomoći kao što su naknade za eutanazirane svinje, izgubljenu dobit i repopulaciju.
Profesor zagrebačkog veterinarskog fakulteta Ljubo Barbić izvijestio je kako se uz primjenu istih mjera 2025. godine, ASK pojavio u 14 država članica EU-a. A izuzetnom Rumunjske koja je izgubila nadzor nad tom bolesti, u preostalih 12 potvrđeno je 56 slučajeva izbijanja kod domaćih svinja, a samo u Hrvatskoj 53 slučaja, dodao je Barbić.
Pomoćnik glavnog državnog inspektora Davor Zec izvijestio je kako je najniža kazna za kršenje biosigurnosnih mjera u borbi protiv virusa ASK-a 130 eura.
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