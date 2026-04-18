"Odluka je bila moja"

Boška Ban nakon što je postala članica HDZ-a: Nisam iznevjerila svoje birače

N1 Info
18. tra. 2026. 14:01
17.04.2026.Mursko Sredisce - Boška Ban Vlahek od danas je clanica HDZ-a . Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Nisam iznevjerila svoje birače. Građani su me birali zbog onoga što radim i za što se zalažem, a to ostaje isto, rekla je za 24sata Boška Ban nova članica HDZ-a.

Podsjetimo, ova saborska zastupnica postala je novom članicom stranke prilikom obilježavanja 36. godišnjice uspostave HDZ-a u Međimurskoj županiji.

Predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković pozvao je na pozornicu glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića, predsjednika međimurskog HDZ-a Ljubomira Kolareka i predsjednik čakovečkog HDZ-a Tomislava Markovića.

"Boška je iznenađenje. Molim jedan veliki aplauz", rekao je. Nakon toga uručena joj je članska iskaznica.

Portal 24sata pitao ju je i znači li ovo da će biti na listi HDZ-a na nekim budućim parlamentarnim izborima.

"O tome nismo razgovarali, niti sam o tome razmišljala, to trenutačno nije tema. Moj fokus je na radu i provođenju politika koje donose konkretne rezultate, prije svega za Međimurje i građane koje predstavljam", rekla je Ban. Otkrila je i kako je izgledao trenutak kada je odlučila postati članicom HDZ-a.

"Odluka je bila moja. Razgovarala sam s predsjednikom stranke g. Plenkovićem i glavnim tajnikom g. Katičićem, i kao što ste vidjeli, ta je odluka prihvaćena. Smatrala sam da je to smjer u kojem mogu najviše doprinijeti i najviše napraviti", rekla je.

Ban je u travnju prošle godine istupila iz SDP-a. Kao razlog za takvu odluku navela je pad političkog utjecaja stranke u Međimurju i unutarnje podjele. Nakon toga je djelovala kao nezavisna zastupnica.

Krajem veljače glasala je za potvrdu novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića. 25. veljače potvrdila je da se priključuje parlamentarnoj većini. Odbacila je optužbe o političkoj trgovini te poručila da joj je jedini cilj osigurati stabilnost i realizirati projekte za sjever Hrvatske i Međimurje. Tada je naglašavala kako nije prebjegla HDZ-u niti postala članica te stranke.

"Ja sam i dalje nezavisna zastupnica. Nikakvih dogovora, nikakvih obećanja, nikakve trgovine nije bilo", govorila je tada. Treba reći kako Ban u saboru zarađuje 3794 eura. U kartici navodi više nekretnina, uključujući kuću s okućnicom u Čakovcu procijenjenu na 250.000 eura, koju je stekla kreditom. Također ima udio u kući na Malom Lošinju površine 390 kvadrata procijenjene na 450.000 eura, stečen nasljedstvom, kao i udio u još jednoj nekretnini ondje vrijednoj 50.000 eura.

Ban je suvlasnica još jedne kuće s okućnicom u Čakovcu procijenjene na 350.000 eura, a ima i zemljišta u Gornjem Pustakovcu ukupne vrijednosti oko 40.000 eura. Od pokretnina navodi osobni automobil MG ZS iz 2022. godine procijenjen na 15.000 eura.

