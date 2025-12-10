Božićno blještavilo brzo može izazvati katastrofu: Vatrogasci objasnili kako spriječiti potencijalni požar

Treba biti oprezan i zbog struje. "Najbitnije je da se ne dogodi elektroničko preopterećenje instalacije, da ne dođe do kratkog spoja. Svakako moramo pogledati da naše lampice budu i zaštićene. Svakako treba pregledati preporuke proizvođača koliki niz se može spojiti u seriju jer svaki proizvođač će preporučiti koliko je dozvoljeno da se ne bi dogodilo preopterećenje instalacija", napomenuo je Danijel Vladić, vlasnik elektro obrta.