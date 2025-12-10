Božićno blještavilo brzo može izazvati katastrofu: Vatrogasci objasnili kako spriječiti potencijalni požar

U vrijeme blagdana zbog blještavih je dekoracija povećana opasnost od požara u domovima. Hrvatska vatrogasna zajednica izdala je savjete za sigurne blagdane jer samo je nekoliko sekundi dovoljno da božićno drvce proguta plamen.
Oglas
Kod ukrasa je riječ uglavnom o lako gorljivim materijalima.
"Prirodni materijali, znači bor, koji nakon nekog vremena dehidrira i samim time postaje puno gorljiviji. I umjetni materijali od kojih je to sve napravljeno pridonose razvoju požara i velike količine dima koji je potencijalno ponovno opasan", objasnio je Sanjin Blažević iz Javne vatrogasne postrojbe Rijeka, a piše Dnevnik.hr.
Kako bi se to spriječilo, vatrogasci su objavili smjernice za sprječavanje požara. Svijeće nikada ne ostavljajte zapaljene bez nadzora. Kada idete spavati, obavezno ih ugasite kao i lampice te ih držite dalje od zavjesa, papira, grana bora ili namještaja. Provjerite stabilnost svijeća, a božićno drvce postavite dalje od kamina i radijatora. Ne palite prskalice na božićnom drvcu.
Treba biti oprezan i zbog struje. "Najbitnije je da se ne dogodi elektroničko preopterećenje instalacije, da ne dođe do kratkog spoja. Svakako moramo pogledati da naše lampice budu i zaštićene. Svakako treba pregledati preporuke proizvođača koliki niz se može spojiti u seriju jer svaki proizvođač će preporučiti koliko je dozvoljeno da se ne bi dogodilo preopterećenje instalacija", napomenuo je Danijel Vladić, vlasnik elektro obrta.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas