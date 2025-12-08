Oglas

"Sramotna odluka"

FOTO, VIDEO / Da, dobro ste vidjeli: Novogodišnja dekoracija u centru Novog Sada je - vlakić

author
N1 Srbija
|
08. pro. 2025. 14:26
Novi Sad (N1 Srbija)
N1 Srbija

U centru Novog Sada nedavno je postavljena novogodišnja dekoracija u obliku – vlakića. Nekima je to simpatičan detalj, dok je drugima simbolički promašaj koji dolazi u trenutku kolektivne tuge zbog novosadske tragedije i žrtava pada nadstrešnice Željezničke stanice.

Oglas

Vlakić je postavljen u sklopu manifestacije „Novosadski Zimzolend“ koju organizira Ninamedija u suradnji s Gradom i Turistiĉkom organizacijom Novog Sada.

Studenti kažu da je ovakva dekoracija sramotna odluka Grada.

Kulturologinja Aleksandra Đurić Bosnić kaže da je na mrežama vidjela mnogo komentara i da su građani bijesni.

"Što ova slika u građanima može izazvati"

„Pomislila sam da je ovo cinična distopija, da nas ponovno suočava s činjenicom da živimo u režimu koji njeguje raspolućenu stvarnost, simulaciju stvarnosti. Stvarnost jedne vrste kojoj pripadaju podobni i stvarnost druge kojoj pripadaju nepodobni. Pretpostavljam da je ovo, što god bila namjera onoga tko je smislio, da podobnima i veselim turistima omogući da se zabave i razvesele. Čak i ako namjera nije bila cinizam, opet je ta vrsta nepromišljanja, kakvu će to asocijaciju izazvati u gradu koji je imao tešku traumu, uvredljiva. Što ova slika u građanima može izazvati“, kaže kulturologinja.

Zato, navodi Đurić Bosić, ovo ne smijemo svrstati u rang šale, jer bismo je time umanjili.

„U izjavi gradonačelnika navodi se da će Novi Sad biti mjesto okupljanja veselih i raspoloženih ljudi, da je to grad u koji je svatko dobrodošao. Novi Sad je nešto drugo – nažalost, ostat će zapamćen po stravičnoj tragediji i gubitku 16 života, koja se dogodila zbog nemara i bahatosti. Ta bahatost prepoznaje se u svakom njihovu rukopisu. To nametanje građanima kada će postati sretni, manir je autokratske raspolućenosti, u kojoj je jedna skupina građana sretna, a druga skupina, veći dio Novog Sada, ne samo da nije sretna, nego se suočava s političkim i pravnim pritiscima, privođenjima, policijskom represijom. Nisu u pitanju samo građani koji su politički aktivni, nego svi građani koji su na meti političkih obračuna“, poručila je Đurić Bosić.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Pad nadstrešnice Novi Sad n1 srbija novi sad pad nadstrešnice srbija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ