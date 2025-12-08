„U izjavi gradonačelnika navodi se da će Novi Sad biti mjesto okupljanja veselih i raspoloženih ljudi, da je to grad u koji je svatko dobrodošao. Novi Sad je nešto drugo – nažalost, ostat će zapamćen po stravičnoj tragediji i gubitku 16 života, koja se dogodila zbog nemara i bahatosti. Ta bahatost prepoznaje se u svakom njihovu rukopisu. To nametanje građanima kada će postati sretni, manir je autokratske raspolućenosti, u kojoj je jedna skupina građana sretna, a druga skupina, veći dio Novog Sada, ne samo da nije sretna, nego se suočava s političkim i pravnim pritiscima, privođenjima, policijskom represijom. Nisu u pitanju samo građani koji su politički aktivni, nego svi građani koji su na meti političkih obračuna“, poručila je Đurić Bosić.