U centru Novog Sada nedavno je postavljena novogodišnja dekoracija u obliku – vlakića. Nekima je to simpatičan detalj, dok je drugima simbolički promašaj koji dolazi u trenutku kolektivne tuge zbog novosadske tragedije i žrtava pada nadstrešnice Željezničke stanice.
Vlakić je postavljen u sklopu manifestacije „Novosadski Zimzolend“ koju organizira Ninamedija u suradnji s Gradom i Turistiĉkom organizacijom Novog Sada.
Studenti kažu da je ovakva dekoracija sramotna odluka Grada.
Kulturologinja Aleksandra Đurić Bosnić kaže da je na mrežama vidjela mnogo komentara i da su građani bijesni.
"Što ova slika u građanima može izazvati"
„Pomislila sam da je ovo cinična distopija, da nas ponovno suočava s činjenicom da živimo u režimu koji njeguje raspolućenu stvarnost, simulaciju stvarnosti. Stvarnost jedne vrste kojoj pripadaju podobni i stvarnost druge kojoj pripadaju nepodobni. Pretpostavljam da je ovo, što god bila namjera onoga tko je smislio, da podobnima i veselim turistima omogući da se zabave i razvesele. Čak i ako namjera nije bila cinizam, opet je ta vrsta nepromišljanja, kakvu će to asocijaciju izazvati u gradu koji je imao tešku traumu, uvredljiva. Što ova slika u građanima može izazvati“, kaže kulturologinja.
Zato, navodi Đurić Bosić, ovo ne smijemo svrstati u rang šale, jer bismo je time umanjili.
„U izjavi gradonačelnika navodi se da će Novi Sad biti mjesto okupljanja veselih i raspoloženih ljudi, da je to grad u koji je svatko dobrodošao. Novi Sad je nešto drugo – nažalost, ostat će zapamćen po stravičnoj tragediji i gubitku 16 života, koja se dogodila zbog nemara i bahatosti. Ta bahatost prepoznaje se u svakom njihovu rukopisu. To nametanje građanima kada će postati sretni, manir je autokratske raspolućenosti, u kojoj je jedna skupina građana sretna, a druga skupina, veći dio Novog Sada, ne samo da nije sretna, nego se suočava s političkim i pravnim pritiscima, privođenjima, policijskom represijom. Nisu u pitanju samo građani koji su politički aktivni, nego svi građani koji su na meti političkih obračuna“, poručila je Đurić Bosić.
