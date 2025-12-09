Novo istraživanje otkrilo što bi moglo biti ključno za očuvanje zdravlja

Novo globalno istraživanje sugerira da bi fokus na san mogao biti korisniji za cjelokupno zdravlje nego tjelovježba
Oglas
Istraživanje, objavljeno u časopisu Communications Medicine, otkrilo je da većina ljudi ne doseže široko promovirane smjernice od sedam do devet sati sna i najmanje 8.000 koraka dnevno. Samo oko 13 posto ljudi u svijetu dosljedno je ispunjavalo oba cilja.
"Samo mali dio ljudi može svaki dan postići preporučene razine sna i aktivnosti, pa moramo razmisliti o tome kako te smjernice djeluju zajedno i što možemo učiniti kako bismo pomogli ljudima da ih ostvare na način koji odgovara stvarnom životu“, rekao je Josh Fitton, glavni autor studije i istraživač zdravlja sna sa Sveučilišta Flinders u Australiji, a prenosi euronews.
Fitton je u priopćenju dodao da rezultati otvaraju pitanja o uobičajenim zdravstvenim preporukama, naglašavajući koliko je mnogima teško održavati i aktivan životni stil i zdrave obrasce spavanja.
Studija je analizirala podatke iz uređaja za praćenje sna i aktivnosti prikupljene tijekom 3,5 godine od više od 70.000 sudionika diljem svijeta. Pokazalo se da, dok mnogi ljudi ili dovoljno spavaju ili vode aktivan život, rijetki uspijevaju oboje.
Gotovo 17 posto sudionika u prosjeku je imalo manje od sedam sati sna i manje od 5.000 koraka dnevno, što ih svrstava u kategoriju "sjedilačkog“ načina života, koji je povezan s većim rizikom od kroničnih bolesti, debljanja i mentalnih poteškoća.
Studija ima određena ograničenja, poput oslanjanja na podatke iz osobnih uređaja za praćenje.
Ključ za povećanje tjelesne aktivnosti, otkrili su istraživači, leži u dovoljnom odmoru. Spavanje oko šest do sedam sati po noći bilo je povezano s najvećim brojem koraka sljedećeg dana.
Istraživači su poručili da bi se, ako nemate dovoljno vremena, možda trebali usredotočiti na san prije tjelovježbe.
"Davanje prioriteta snu moglo bi biti najučinkovitiji način za povećanje energije, motivacije i sposobnosti kretanja“, rekao je Danny Eckert, viši autor studije i profesor na Sveučilištu Flinders.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas