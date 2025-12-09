Božinović: Nabava opreme za graničnu policiju ne trpi diskontinuitet

"Jedna smo od najaktivnijih zemalja u EU za sprečavanje krijumčarenja. Na današnji dan imamo 1171 uhićenog počinitelja, što je 34 posto manje nego prošle godine i to stoga što je obim nezakonitih prelazaka manji. Ne očekujemo neke velike potrese na migrantskim rutama i nadamo se da ćemo našim radom tu rutu dodatno preusmjeriti iz Srbije prema Mađarskoj, kao što je to bilo i ranije", nadodao je.