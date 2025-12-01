Božinović: Policija osigurava javni red i mir bez obzira tko prosvjeduje

Bilo bi dobro i zdravo za ovo društvo da se svi politički i društveni akteri počnu natjecati u smirivanju tenzija, u razumijevanju onih koji misle drugačije i u rješavanju problema, a ne u stvaranju novih sukoba. Hrvatska je demokratska, otvorena i stabilna država. U njoj ima mjesta za različita mišljenja, ali ne smije biti mjesta za nasilje pa ni za ono verbalno, poručio je Božinović.