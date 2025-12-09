Oglas

emotivan susret

Čitačica s usana otkila što je Zelenski rekao o Trumpu britanskom premijeru

N1 Info
09. pro. 2025. 14:40
Keir Starmer, zelenski -reuterrs
Isabel Infantes/REUTERS / Isabel Infantes

Profesionalna čitačica s usana protumačila je naizgled emotivne komentare Volodimira Zelenskog tijekom njegova sastanka s britanskim premijerom Keirom Starmerom u Downing Streetu u ponedjeljak.

Tijekom susreta u Downing Streetu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski navodno je uputio kratku, ali iskrenu primjedbu o svojim naporima da privede kraju tekući sukob, prema interpretaciji čitačice s usana dok je rukovanjem pozdravljao britanskog premijera. Svjetski čelnici, među njima i francuski predsjednik Emmanuel Macron te njemački kancelar Friedrich Merz, okupili su se u ponedjeljak kako bi razgovarali o dugotrajnoj krizi u Ukrajini.

Zelenskov i Starmerov susret uključivao je brzi zagrljaj potom rukovanje. Stručnjakinja za čitanje s usana, Nicola Hickling, izjavila je za The Express da je Zelenski tijekom razgovora sa Starmerom djelovao posebno dirnuto.

Prema njezinoj analizi, Starmer se osvrnuo na riječi Zelenskog rekavši: "Doći ćemo do kraja toga na ovom sastanku. Mislim da je to vrlo važno.”

Hickling također navodi da je Zelenski odgovorio: "Za razliku od Washingtona”, moguće se referirajući na svoje ranije razgovore s Trumpom, koji je tijekom sukoba održavao napete odnose i sa Zelenskim i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Na temelju njezine analize, Starmer je Zelenskome obećao: "Postići ćemo rezultat.”

Zelenski je potom zaključio razgovor riječima: "Nadajmo se.”

Britanski premijer je izrazio svoju potporu Zelenskom, naglašavajući da Britanija stoji rame uz rame s Ukrajinom.

Keir Starmer Zelenski

