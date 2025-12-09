Čitačica s usana otkila što je Zelenski rekao o Trumpu britanskom premijeru

Tijekom susreta u Downing Streetu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski navodno je uputio kratku, ali iskrenu primjedbu o svojim naporima da privede kraju tekući sukob, prema interpretaciji čitačice s usana dok je rukovanjem pozdravljao britanskog premijera. Svjetski čelnici, među njima i francuski predsjednik Emmanuel Macron te njemački kancelar Friedrich Merz, okupili su se u ponedjeljak kako bi razgovarali o dugotrajnoj krizi u Ukrajini.