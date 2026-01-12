Zlata Đurđević: "Politika je potpuno ponizila pravosuđe"

Ono što se ne zna u našoj javnosti, postulira Đurđević, je da ovakav proces biranja predsjednika Vrhovnog suda ne postoji "nigdje u Europi". "Nigdje ne postoji natječaj koji vrijedi za službenike na koji se bira jedna politička pozicija. To je pravno-politička pozicija, nemojmo se zavaravati. To je kao da na natječaju biramo predsjednika ili premijera", rekla je dodavši da su naši politički akteri "očito nesposobni izabrati predsjednika Vrhovnog suda koji građanima osiguravaju određene usluge, a to su usluge - vođenja kaznenih progona i rješavanja sudskih sporova".