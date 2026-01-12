Zlata Đurđević: "Politika je potpuno ponizila pravosuđe"

Profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu Zlata Đurđević gostovala je u N1 Studiju uživo, gdje je s Natašom Božić Šarić razgovarala o stanju u sudbenoj vlasti. Posebno se osvrnula na najavu HDZ-a da poveže izbor predsjednika Vrhovnog suda s imenovanjem troje sudaca Ustavnog suda, prema modelu po kojem bi dvoje kandidata predložila vladajuća većina, a jednog oporba.
Upitana za komentar oko HDZ-ovog prijedloga za "vezanim imenovanjima", kaže da se radi o "polupanim lončićima".
Tu nema nikakve ponude jer se tu radi o dva institucionalno odvojena ustavna procesa s različitim akterima. Premijer nudi oporbi izbor predsjednika Vrhovnog suda. Zbog čega bi oporbi trebao biti važniji odabir predsjednika Vrhovnog suda, nego vlasti kad je ona ta koja bi trebala omogućiti funkcioniranja sudske vlasti?", pita se Đurđević.
Ustavni sud šuti o obezglavljenosti Vrhovnog suda
Dodaje da to nije slučaj, budući da već gotovo godinu dana nemamo predsjednika Vrhovnog suda. To je, kako napominje, neustavna situacija.
"O tome se Ustavni sud uopće ne izvještava, a to je izuzetno bitna funkcija jer štiti sudbenu vlast od politike, od izvršne i zakonodavne vlasti. Dakle, Vrhovni sud ne može riješavati probleme u pravosuđu, ne mogu mu se obratiti suci ili sutkinje u slučaju političkih pritisaka, u slučaju manjka kadrova ili potplaćenosti istih...", nabraja opisujući važnost i opseg djelovanja Vrhovnog suda.
"Politika je potpuno ponizila pravosuđe"
Smatra da je elita sudačke vlasti doprinijela ovoj situaciji. "Sama je devalvuirala predsjednika Vrhovnog suda i nisu pristali na suradnju s njime. Oni su suodgovorni za ovu situaciju u kojoj je politika je u potpunosti ponizila pravosuđe. Pravosuđe je sada kao neka potrošena valuta koja nema nikakvu vrijednost u političkoj trgovini", ocjenjuje profesorica. Napominje da se samim ponavljanjem natječaja devalvuiraa ova funkcija.
Ono što se ne zna u našoj javnosti, postulira Đurđević, je da ovakav proces biranja predsjednika Vrhovnog suda ne postoji "nigdje u Europi". "Nigdje ne postoji natječaj koji vrijedi za službenike na koji se bira jedna politička pozicija. To je pravno-politička pozicija, nemojmo se zavaravati. To je kao da na natječaju biramo predsjednika ili premijera", rekla je dodavši da su naši politički akteri "očito nesposobni izabrati predsjednika Vrhovnog suda koji građanima osiguravaju određene usluge, a to su usluge - vođenja kaznenih progona i rješavanja sudskih sporova".
"Situacija se ne mijenja, vlast ne preuzima odgovornost jer kažu da je sudbena vlast neovisna, međutim potpuno je jasno da im odgovara takva situacija."
Kaže i da joj se čini da je sada nastala "potpuna panika".
