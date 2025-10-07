Božinović: Nezakonite migracije su u značajnom padu, ali odmora za policiju nema

Božinović je kazao da na taj problem cijelo vrijeme ukazuju u razgovorima s europskim čelnicima. "To nisu brojke s kojima mi ne možemo izaći na kraj, ali činjenica je da skoro 50 posto nezakonitih migranata koji nastoje doći u Hrvatsku, su nezakoniti migranti iz država koje koriste blagodati bezviznog režima s našim susjednim zemljama. To je nešto što će se morati riješiti", istaknuo je ministar dodajući da takva praksa ne ide u prilog europskim ambicijama tih zemalja.