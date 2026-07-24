Božinović o borbi protiv ovisnosti: Svi nešto poduzimaju, ali rezultati i dalje izostaju

Tijekom rasprave članovi Povjerenstva istaknuli su kako Hrvatska ne odskače od europskih i svjetskih trendova u području ovisnosti, a poseban izazov predstavljaju porast uporabe stimulativnih droga te sve izraženiji problemi povezani s ponašajnim ovisnostima, osobito ovisnosti o igrama na sreću. Predstavnici zdravstvenih institucija pritom su posebno istaknuli i probleme ovisnosti o legalnim supstancama (alkohol i duhanski proizvodi), pri čemu je uočen zabrinjavajući trend porasta konzumacije alkohola, duhanskih proizvoda i droga među učeničkom populacijom.