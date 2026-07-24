Anušić o madracima: Nećemo nabavljati robu od preprodavača koji imaju jednog ili dva zaposlena

"Temeljeno na odluci da Hrvatska vojska i Oružane snage podupiru i podupirat će, i dosad to rade i činit će i ubuduće, vlastitu industriju, vlastitu proizvodnju i hrvatski profit. Smatram da netko tko ima jednog zaposlenog u tvrtci ili dva, koji se bavi klasičnom preprodajom i koji u ovom trenutku plasira madrace ili neku drugu robu na hrvatsko tržište, u ovom slučaju madraci za korištenje Oružanim snagama RH, i to iz Srbije, to nije prihvatjivo Oružanim snagama RH", rekao je Anušić.