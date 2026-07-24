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nisu prihvatljivi

Anušić o madracima: Nećemo nabavljati robu od preprodavača koji imaju jednog ili dva zaposlena

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N1 Info
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24. srp. 2026. 18:08
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Ivan Anusic. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) u zadnji je tren poništilo natječaj za nabavu novih madraca hrvatskim vojnicima jer se proizvode u Srbiji.

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Ministar obrane Ivan Anušić danas je Petri Buljan s NoveTV objasnio ovu odluku.

"Temeljeno na odluci da Hrvatska vojska i Oružane snage podupiru i podupirat će, i dosad to rade i činit će i ubuduće, vlastitu industriju, vlastitu proizvodnju i hrvatski profit. Smatram da netko tko ima jednog zaposlenog u tvrtci ili dva, koji se bavi klasičnom preprodajom i koji u ovom trenutku plasira madrace ili neku drugu robu na hrvatsko tržište, u ovom slučaju madraci za korištenje Oružanim snagama RH, i to iz Srbije, to nije prihvatjivo Oružanim snagama RH", rekao je Anušić.

Podsjetimo, MORH je namjeravao kupiti 1700 madraca za opremanje nekoliko vojarni. Na natječaj proveden u lipnju stiglo je više ponuda, a kao najpovoljnija odabrana je ona tvrtke Komforta iz Slavonskog Broda. Međutim, ispostavilo se da tvrtka s dva zaposlenika ponuđene madrace nabavlja od proizvođača u Srbiji i preprodaje ih na hrvatskom tržištu. To se za Ministarstvo obrane pokazalo neprihvatljivim.

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ivan anušić madraci morh

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