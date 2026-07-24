Damiru Šegoti određen istražni zatvor

Za to sve mu je Pavlek, od 2018. do kraja 2025. godine, isplatio najmanje 160.000 eura, na način da mu je novac u gotovini predavao preko Raosa. Ujedno mu je tijekom 2024. godine, također posredstvom Raosa, predao u 12 navrata 9600 eura na ime stipendiranja njegova sina koji je tada studirao.