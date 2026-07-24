UTJECAJ NA SVJEDOKE
Damiru Šegoti određen istražni zatvor
Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je pritvor Damiru Šegoti, bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO), osumnjičenom da je od odbjeglog bivšeg šefa Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mito koje je 'oprao' kupujući zlato.
Kako se doznaje na sudu, Šegoti je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Uskok je, kako se doznaje, najavio ispitivanje osmero svjedoka.
Šegota i njegova supruga Željka Šegota uhićeni su u četvrtak u nastavku istraživanja pronevjera u Hrvatskom skijaškom savezu (HSS), dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik HSS-a Damir Raos dopunio obranu u aferi u kojoj se bivši direktor alpskih skijaških reprezentacija sumnjiči za nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura.
Šegotina supruga je nakon ispitivanja puštena te protiv nje nije pokrenuta istraga, dok je Hrvatski olimpijski odbor (HOO) u petak izvijestio kako je Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda olimpijskog programa HOO-a.
Damir Šegota se u proširenju istrage sumnjiči za primanje mita i pranje novca, dok se bivši direktor alpskih skijaških reprezentacija Vedran Pavlek i nekadašnji glavni tajnik HSS-a Damir Raos sumnjiče za davanje mita.
Uz Pavleka i Raosa, istragom pokrenutom u ožujku ove godine obuhvaćeni su još nekadašnji glasnogovornik HSS-a Nenad Eror, direktorica računovodstvene tvrtke koja je radila za Skijaški savez Božena Meić Hrvoj te austrijski i lihtenštajnski državljanin Georg Mauser i slovačka državljanka Martina Strezenicki koji su upravljali off-shore tvrtkama preko kojih se izvlačio novac.
Pavlek je, prema sumnjama istražitelja, dogovorio sa Šegotom kao direktorom Ureda za olimpijski program HOO-a, zaduženog za financijsko upravljanje i donošenje odluka o raspodjeli sredstava sukladno proračunu HOO-a, da za novčanu naknadu nezakonito pogoduje savezu.
Temeljem tako postignutog dogovora, sumnja se da je Šegota, od 2022. do 2025. godine, HSS-u na ime paušala za sportsku opremu rasporedio ukupno 247.774 eura te je dodatno nakon sjednice održane u veljači 2025. omogućio da im se isplati 500.000 eura.
Istražitelji: Šegota radi pranja novca kupio zlato u vrijednosti od 131.120 eura
Od tog iznosa, 150.000 eura je rasporedio kroz programsku stavku paušal specifične opreme, a 350.000 eura kroz programsku stavku za kvalifikacijska natjecanja, precizira Ravnateljstvo policije.
Sumnja se i da je Šegota tijekom siječnja i veljače 2026. godine, na ime financiranja specijalne opreme za potrebe sportaša odobrio plaćanje HSS-u 3847 eura radi nabave 800 kapa koje je već platio jedan od sponzora saveza, znajući da nabava tih kapa ne može biti plaćena kroz tu stavku.
Nadalje, sumnja se da je Šegota tijekom studenog 2025. i siječnja 2026. na Pavlekovo traženje odobrio HSS-u 15.000 eura na ime troškova dizajna skijaške kacige te 5000 eura na ime troškova postavljanja skijarne za potrebe održavanje olimpijskih igara u Italiji, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani.
Za to sve mu je Pavlek, od 2018. do kraja 2025. godine, isplatio najmanje 160.000 eura, na način da mu je novac u gotovini predavao preko Raosa. Ujedno mu je tijekom 2024. godine, također posredstvom Raosa, predao u 12 navrata 9600 eura na ime stipendiranja njegova sina koji je tada studirao.
Kako bi prikrio svoje bogaćenje te nezakonito stečenu imovinsku korist prikazao zakonitom, Šegota je od travnja 2023. do travnja 2026. kupovao investicijsko zlato ukupne vrijednosti od 131.580 eura.
Sumnja se da je investicijsko zlato ukupne vrijednosti od 113.120 eura kupio na svoje ime, a na ime svoje supruge u vrijednosti 18.460 eura.
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