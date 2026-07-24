Veterinari o situaciji s afričkom svinjskom kugom: "Selo gori, a naš ministar se češlja"

"Nažalost, u Hrvatskoj postoje ljudi koji taj problem mogu riješiti vrlo brzo, ali ni njih se ne pita. Nas su učili kako se pristupa takvoj bolesti. U naše vrijeme afričke svinjske kuge nije bilo. Učili smo o klasičnoj svinjskoj kugi, koja je vrlo slična, samo je riječ o drugom virusu. Afrička svinjska kuga pripadala je domeni tropskih zaraznih bolesti i tada nije bila važna. Danas su potrebne puno drastičnije metode. Prisutnost kriznog stožera ključna je jer bi tada i svijest ljudi koji uzgajaju svinje bila drugačija. Ako danas eutanazirate svinje kao da je majstor došao popraviti bojler, bez policije, civilne zaštite, vojske i velikog broja veterinara na terenu, onda to nema smisla."