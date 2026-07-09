ODLUKA VLADE
Božinović predsjednik Povjerenstva za ovisnosti i ponašajne ovisnosti
Sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za ovisnosti i ponašajne ovisnosti, Vlada je u četvrtak imenovala predsjednikom toga tijela Davora Božinovića.
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Kako se navodi u priopćenju nakon zatvorenog dijela Vladine sjednice, uz predsjednika, imenovani su i članovi te tajnik Povjerenstva za ovisnosti i ponašajne ovisnosti, kao predstavnici tijela državne uprave, institucija i udruga. Članovima su imenovani Ivana Portolan Pajić, Marija Penava Šimac, Ana Sučić Ivanjko, Valentina Cesar, Mira Križanović, Dražen Rastović, Zvonimir Penić, Ana Kordej, Željko Franjić, Renata Kalčić, Ivan Jušić, Anita Milas-Anzić, Tomislav Tadić, Koraljka Deur Masnić, Mladen Pavić, Ružica Vazdar, Vlatka Kovač, Željko Petković, Marija Kušan Jukić, Ivan Ćelić, Zoran Zoričić, Davor Bodor, Neven Ricijaš i Igor Salopek, a tajnikom Vedran Soldo.
Razriješeni su predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvoj Tomislav Ćorić, Ante Šušnjar, Nataša Mikuš Žigman, David Vlajčić, Marija Vučković i Branko Bačić. Predsjednikom Nadzornog odbora, koji je po položaju ministar financija, imenovan je Tomislav Ćorić, zamjenikom predsjednika, koji je po položaju ministar nadležan za gospodarstvo, imenovan je Ante Šušnjar, a članovima koji su ministri po položaju imenovani su Nataša Mikuš Žigman, Oleg Butković, Tonči Glavina, David Vlajčić, Marija Vučković i Branko Bačić.
Zbog isteka mandata razriješena je članica Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova Tanja Kral te je ponovno imenovana.
Razriješen je zamjenik člana Stožera za provedbu Plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora Damir Bulić, a novim zamjenikom člana imenovan je Andrej Kalinić, kao predstavnik tijela državne uprave nadležnog za obranu.
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