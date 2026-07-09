Božinović predsjednik Povjerenstva za ovisnosti i ponašajne ovisnosti

Razriješeni su predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvoj Tomislav Ćorić, Ante Šušnjar, Nataša Mikuš Žigman, David Vlajčić, Marija Vučković i Branko Bačić. Predsjednikom Nadzornog odbora, koji je po položaju ministar financija, imenovan je Tomislav Ćorić, zamjenikom predsjednika, koji je po položaju ministar nadležan za gospodarstvo, imenovan je Ante Šušnjar, a članovima koji su ministri po položaju imenovani su Nataša Mikuš Žigman, Oleg Butković, Tonči Glavina, David Vlajčić, Marija Vučković i Branko Bačić.