Šipić: Cilj je stvoriti Hrvatsku u kojoj će mladi vjerovati da ovdje mogu ostvariti snove

Šipić je naglasio kako Ministarstvo na čijem je čelu provodi dosad najveća ulaganja u demografske mjere, od roditeljskih potpora do ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta, te istaknuo kako se istodobno priprema i Zakon o demografskoj obnovi. Njime će se, kazao je, prvi put objediniti dugoročna nacionalna demografska politika i ojačati temelji za ostanak, povratak i useljavanje hrvatskih obitelji.