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OSTANAK U ZEMLJI

Šipić: Cilj je stvoriti Hrvatsku u kojoj će mladi vjerovati da ovdje mogu ostvariti snove

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Hina
|
24. srp. 2026. 17:06
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PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić istaknuo je u petak u Dicmu rekordna ulaganja u demografske mjere te najavio donošenje Zakona o demografskoj obnovi, naglasivši cilj stvaranja Hrvatske u kojoj će mladi vjerovati da mogu zasnovati obitelj i dostojanstveno živjeti od svog rada.

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"Demografska obnova Hrvatske ne događa se samo u velikim gradovima i državnim institucijama. Ona počinje upravo ovdje - u našim općinama, u obiteljima koje se odlučuju ostati, zasnovati dom, odgajati djecu i stvarati budućnost svoga kraja", istaknuo je ministar koji je kao izaslanik predsjednika Vlade sudjelovao u Dicmu na obilježavanju Dana Općine. 

Tom je prigodom izrazio zadovoljstvo što Općina Dicmo koristi sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za ulaganja u dječji vrtić, ocijenivši da će projekt poboljšati uvjete za najmlađe i olakšati svakodnevni život roditelja. 

Šipić je naglasio kako Ministarstvo na čijem je čelu provodi dosad najveća ulaganja u demografske mjere, od roditeljskih potpora do ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta, te istaknuo kako se istodobno priprema i Zakon o demografskoj obnovi. Njime će se, kazao je,  prvi put objediniti dugoročna nacionalna demografska politika i ojačati temelji za ostanak, povratak i useljavanje hrvatskih obitelji.

"Naš cilj nije samo povećati broj stanovnika. Naš cilj je stvoriti Hrvatsku u kojoj će mladi ljudi vjerovati da ovdje mogu ostvariti svoje snove, zasnovati obitelj i dostojanstveno živjeti od svoga rada", poručio je.

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Teme
demografija demografske mjere demografski zakon ivan šipić

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