"veliki dan"
Britvić: Antifašističku borbu pokušava se eutanazirati
Ususret Danu antifašističke borbe s predsjednikom VeDRA-e, hrvatskim braniteljem Rankom Britvićem u Novom danu razgovarala je Nina Kljenak.
Oglas
"Kao za legaliste, kao za domoljube, kao za jednu braniteljsku udrugu, Udrugu veterana Domovinskog rata, kao za građane Republike Hrvatske, ovo je jedan veliki dan, jedan od četiri državna praznika. Ponosni smo što sudjelujemo u različitim aktivnostima i doprinosimo svake godine da se taj dan dobro označi, da ostane u spomen svaka ta godina kad se to slavi.
Pokušava se napraviti neka eutanazija svega vezanog za antifašističku borbu, Narodnooslobodilački rat, pa tako je prvo nestala zvijezda, nema maršala, a nestat će i pjesme, izgleda, partizanske", rekao je Ranko Britvić.
"Naša braniteljska udruga je jučer započela s jednom aktivnošću pred prepunom salom hotela Park.
Predstavili smo knjigu, "Kulturni front" na Hvaru '43. da se ne pokažu partizani kao tifusari ili neki divljaci, nego u središtu borbe, u porobljenoj Europi, na jednom malom, slobodarskom dijelu oslobođenog dijela Hrvatske i bivše nam domovine."
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas