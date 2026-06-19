Britvić: Antifašističku borbu pokušava se eutanazirati

"Kao za legaliste, kao za domoljube, kao za jednu braniteljsku udrugu, Udrugu veterana Domovinskog rata, kao za građane Republike Hrvatske, ovo je jedan veliki dan, jedan od četiri državna praznika. Ponosni smo što sudjelujemo u različitim aktivnostima i doprinosimo svake godine da se taj dan dobro označi, da ostane u spomen svaka ta godina kad se to slavi.